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AKIRA出道20週年 開演唱會慶祝

▲AKIRA首度在台北舉辦個人演唱會，到時會帶來許多EXILE經典歌曲。（圖／LDH 愛夢悅）

日本男團EXILE放浪兄弟AKIRA於2006年出道，今年迎來出道20週年，除了推出個人首張數位EP《URBAN SAVAGE》，今（25）日也宣布要在8月8日父親節當天，在台北三創CLAPPER STUDIO舉辦個人演唱會，票價為2680元（全座席）與身障席1340元，可至ibon售票系統購買，屆時除了會召集一路走來的重要夥伴共同演出，AKIRA也提前預告：「會演唱一些對我而言屬於青春回憶的EXILE歌曲。」2006年6月6日加入EXILE，今年迎來第20個年頭的AKIRA，選在同一天推出首張數位EP《URBAN SAVAGE》，並於7月展開個人首次巡迴演唱會《EXILE AKIRA 20th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR “URBAN SAVAGE”》。談到巡演內容，他表示除了帶來個人原創作品，也會加入EXILE歷年歌曲，透過歌唱與舞蹈重新詮釋，希望長年支持EXILE的台灣粉絲，以及一路支持他的觀眾，都能在同一場演出中感受到「過去」與「未來」。首度以個人名義來台開唱，AKIRA說：「這次將在台北舉辦首次個人演唱會，我想這會是一場集結了這20年來一路相伴的重要夥伴，以及我一路走來所感受到的音樂與娛樂元素所打造的原創演出。」他也再次提到，會透過自己的方式重新詮釋EXILE作品，並喊話：「我會努力打造一場充滿熱度的演出，也請台灣的大家一定要來現場參與！」《EXILE AKIRA 20TH ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR “URBAN SAVAGE”》台北場由EXILE MAKIDAI、P-CHO（DOBERMAN INFINITY）以及THE JET BOY BANGERZ等人參與演出，將於8月8日於台北CLAPPER STUDIO舉行，票價為新台幣2680元（全座席）與身障席1340元，門票已於ibon售票系統開賣，更多詳情可至LDH 愛夢悅官方社群專頁查詢。