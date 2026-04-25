曾沛慈因為參加中國綜藝節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》），話題度飆升，而她在2022年與圈外老公孫立衡低調完婚，過去受訪時也常常聊起婚後生活，透露自己曾跟老公說過：「我不會靠你養，我不是那種女人」，因此兩人婚後實行AA制，就連房貸也是由老公主動提議共同分攤，至於房產產權完全登記在曾沛慈名下，展現出夫妻間深厚的信任與寵溺。

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曾沛慈不靠老公養！霸氣宣告：不是那種女人

曾沛慈坦言，自己一直以來就是經濟獨立的人，不習慣依賴他人。她曾對老公霸氣宣告：「我絕對不會讓你養，我不是那種女人，我會自力更生。」她甚至未雨綢繆地討論過，萬一未來演藝工作變少，她也做好了應對計畫，還幽默地開玩笑說：「我可以去送外送。」

▲曾沛慈曾被質疑是為錢結婚時，她霸氣怒喊：「老娘就很會賺」。（圖／IG@tseng_pets_ohyeah）
▲曾沛慈曾被質疑是為錢結婚時，她霸氣怒喊：「老娘就很會賺」。（圖／IG@tseng_pets_ohyeah）
曾沛慈婚後實行AA制　房貸也一起繳

至於婚後家中的金錢分配，曾沛慈表示基本上都是共同分擔，認為婚後兩人就是共同體，不僅生活開銷落實AA制，房貸部分也是在老公主動提議下一起負擔。不過儘管房貸由夫妻共同扛起，老公仍大方將房子寫在曾沛慈的名下，讓旁人稱羨不已。

事實上，曾沛慈也曾被質疑結婚動機、揣測她是「為了錢結婚」，曾沛慈對此直率回應：「我自己就很會賺！」並強調兩人的感情是建立在長期的相處與深厚的互相理解之上，不會因為外界的片面評論而產生動搖。


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尤露珉編輯記者

我，世新來的！（以前在學校教授都說出社會後在外面可以講這句？）

畢業於世新大學新聞系，從小學開始接觸日韓娛樂。從大家還在反韓時就在追韓星，現在有時候看到現在韓國娛樂在台灣發展成這樣，還是會覺得很...