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總統賴清德原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻傳因途經塞席爾、馬達加斯加及模里西斯等3國取消飛航許可，經評估後決定暫緩出訪行程，模里西斯卻稱「從未批准過航權」。對此，總統府發言人郭雅慧今（25）日回應，「如果再有人要刻意地以被施壓第三國的名義，編造故事、扭曲事實，這是非常不可取的，是非常明顯的造謠」。郭雅慧上午陪同總統賴清德出席「2026台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會」開幕式，針對模里西斯官方稱「從未批准過航權」說法，郭雅慧回應，這幾天接連民主友盟的聲音都很清楚表達國際立場，共同認為這是來自中國施壓。郭雅慧提到，民主友盟表達明確立場，反對北京以政治施壓讓第三國臨時變更航權，「如果再有人要刻意地以被施壓第三國的名義，編造故事、扭曲事實，這是非常不可取的，是非常明顯的造謠」。郭雅慧也說，這幾天，誠摯地感謝，包括從美國國務院以及歐盟、日本、德國還有法國，接連國際這三天都表態力挺台灣，這也證明在國際潮流的共識，確實就是一件中國的政治施壓，干擾了正常外交的行為。郭雅慧強調，台灣未來會持續地跟理念相近的民主友盟共同攜手，「我們會持續地維持民主價值，當然，中國越打壓，世界越看見台灣」。