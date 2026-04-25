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▲呂爵安（如圖）接演香港版《長假》，要挑戰演木村拓哉演過的經典角色。（圖／IG@edanlui）

香港ViuTV近日宣布將翻拍1996年的日劇「天花板」《長假》，消息一出隨即讓大批日劇迷喜憂參半。最受爭議的莫過於男女主角選角，確定由人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）挑戰木村拓哉的鋼琴家角色，而視后李佳芯（Ali）則要詮釋當年山口智子的經典位子。由於兩人現實中相差15歲，引來網民毒舌狂酸：「這不是長假，是瘋狂的長輩假！」接下木村拓哉的經典角色，呂爵安在記者會上大方承認，當初接到邀約時驚訝到不行。他發揮幽默本色自嘲，上次在《大叔的愛》翻拍版是演田中圭的角色，沒想到這次「等級提升」要挑戰木村拓哉。雖然他展現出不小的勇氣，但顯然依舊沒能說服廣大劇迷，網路上反對聲浪猛烈，不少人認為這個組合簡直是在粉碎大家的童年回憶，紛紛留言狠批：「呂爵安跟木村也差太遠了」、「李佳芯都可以當他媽媽了」。對比30年前的原版，當年木村拓哉與山口智子相差8歲，演繹出火花十足的姐弟戀。而港版選角中，29歲的呂爵安配上44歲的李佳芯，整整15歲的差距被網友戲稱是「母子戀」。除了男女主角，當年由竹野內豐飾演的帥氣角色，港版則交給MIRROR副隊長江𤒹生（AK）演出。雖然卡司話題性拉滿，但要如何跨越年齡差距演戲中出的「戀愛感」，對演員來說絕對是演技大考驗。有趣的是，翻拍爭議反而激起了觀眾重溫原版的欲望。由名編劇北川悅吏子創作的《長假》，當年不僅捧紅竹野內豐、松隆子，連廣末涼子那時都才16歲。就在翻拍消息傳出後，原版《長假》在串流平台上的人氣狂升，截至昨（24）日竟然直接衝上香港Netflix收視第4名，在一眾2026年的新片中強勢突圍，證明《長假》在日劇迷心中的神句地位難以撼動。