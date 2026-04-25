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洛杉磯湖人隊今（25）日上演大逆轉聽牌，後衛史馬特（Marcus Smart）全場貢獻21分10助攻5抄截與2阻攻的全面數據，更在最後30秒完成關鍵防守，成為球隊贏球的頭號功臣。美媒賽後驚嘆，湖人去年以2年1050萬美元簽下他、平均年薪僅約525萬美元（約合新台幣1.65億元），簡直是全聯盟性價比最高的投資。史馬特今日出賽39分鐘，不僅在進攻端9投5中（三分球4中2），更在罰球線上11投9中穩定輸出。最關鍵的時刻發生在常規時間末段，湖人落後6分時，史馬特憑藉老將直覺，精準判讀了火箭小賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.）的高吊傳球並完成抄截。隨後他聰明地利用對手回防過猛的衝力造犯規，三罰全中將比分縮小至一個回合差，直接為詹姆斯的絕平三分彈鋪平道路。湖人總教練瑞迪克賽後給予極高評價：「史馬特就是個贏家，他總能打出贏球的表現。那次抄截至關重要，他在最後時刻展現的韌性是天生的。擁有這樣的球員是教練組的幸事。」不僅教練滿意，當家球星詹姆斯也對這位新隊友讚不絕口。詹姆斯表示：「他的意志力與好勝本性不言而喻。我曾多次與他交手，深知他的價值。在季後賽起伏不定的情緒中，史馬特這種身經百戰的老將懂得穩住節奏，能與他並肩作戰真的太棒了。」史馬特則分享了重返季後賽的激動心情。自2023年後便無緣季後賽的他感慨道：「過去兩三年坐在家裡沙發看別人打球的滋味太難受了。我天生好勝，重返這個舞台感覺無與倫比。我們現在必須像獅子一樣保持殺手本能，既然已經把對手放倒了，就必須徹底解決戰鬥，始終踩在他們的脖子上。」史馬特本系列賽至今場均貢獻20.3分、8.3次助攻與3.7次抄截，真實命中率高達68.4%。火箭隊記者布雷多（Bradeaux）賽後無奈吐槽：「休士頓竟然讓2026年的史馬特打出這種數據，光這一點就夠離譜了。」美記韋恩巴哈（Jake Weinbach）則指出，史馬特本季年薪僅約500萬美元，卻在東契奇（Luka Dončić）與里夫斯（Austin Reaves）缺陣的情況下，完美填補了後場戰力並建立起強大的團隊化學反應。