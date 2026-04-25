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松山慈惠堂今（25）日舉行母娘文化祭活動，包括副總統蕭美琴、民進黨秘書長徐國勇以及台北市長蔣萬安、立委沈伯洋皆受邀出席。由於沈伯洋代表民進黨參選市長呼聲高，其一舉一動備受矚目，他在致詞時表示，作為政治人物，要多跟慈惠堂學習，要成為這個城市的力量、中心，也才能讓這邊變得更好；此外，沈受訪時也透露，他在活動中，有與蔣萬安小聊一下，詢問路線如何走。蕭美琴上午出席北市松山慈惠堂「2026臺北母娘文化季米龍開光暨神遊臺北保民遶境嘉年華起駕」，包含徐國勇、蔣萬安、沈伯洋、徐巧芯等人出席；值得注意是，這是沈伯洋被鎖定參選後，與蔣萬安在螢幕前首度同框。沈伯洋致詞時表示，他以前就住在這附近，阿公開的雜貨店離這裡只有10分鐘，當年要來圖書館，就是要來慈惠堂，所以這邊不只是文化中心，更是教育中心。沈伯洋提到，連他阿嬤家的住宅警報器都是慈惠堂捐贈的，慈惠堂是社區最重要的精神支柱，作為政治人物，真的要多跟慈惠堂學習，要成為這個城市的力量、中心，也才能讓這邊變得更好。此外，沈伯洋會後接受媒體訪問，被問到改變髮型是否有特別意義？他回應，「沒有」，他前幾個星期把頭髮修短，但沒想到頭髮長那麼快，所以又趕快再修短一次，而今天最重要的是母娘文化，他家就在旁邊，所以是從小跟他一起長大的文化，市長、副總統大家一起來共襄盛舉非常開心，談起與蔣萬安互動，沈伯洋說，在中途有小聊一下，有關於行進過程，兩人也有握手；對於未來是否拚選戰？他說，市民還是關心市政規劃、市政整體為何，而民進黨積極準備台北市長選舉，講到台北市，當然是與市政有關，不管是民生的經濟、交通、文化產業，這些都是應該多談，統獨議題則是在國防及外交委員會比較會談到，不同場合談不同的事，都一樣重要。針對蔣萬安在致詞中稱，「一個偉大的城市不能只有政績的鋪陳，還要有溫暖人性的力量」，沈伯洋認為，一個城市的願景與規劃，如一整套生態系統，是牽一髮而動全身，例如交通阻塞與否跟勞工、育兒政策都有關聯。至於蔣萬安是否是強勁對手？沈伯洋說，國民黨在台北已經非常多年了，中間只有非常短暫的陳水扁執政的時代，國民黨一直以來都是在台北的「衛冕者」，民進黨一直是挑戰者角色，因此更應該謙虛、多聆聽市民的聲音，並去反映市民的聲音，去做更好的規劃。對於藍議員游淑慧表示，要打沈伯洋負面議題沒什麼好打，因為他沒做什麼事，沈伯洋反問，「我沒什麼負面議題？」他做立委這兩年以來，被攻擊得不少，但在選戰中，市民看的不是這些負面議題，是對城市整體的規劃與願景，台北市的資源能不能用在刀口上，才可以讓城市重新回歸榮光、重新發光發熱，這是大家關心的事。