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▲《穿著PRADA的惡魔》第一季2006年上映時，張員瑛才2歲，梅莉史翠普（左）傻眼不敢相信。（圖／YouTube@VOGUE KOREA）

《穿著PRADA的惡魔》2006年上映 張員瑛才2歲嚇死梅姨

美國經典電影《穿著PRADA的惡魔》推出續集《穿著PRADA的惡魔2》，即將在4月29日全台上映，主角梅莉史翠普、安海瑟薇近幾週努力跑宣傳，還飛到日本、韓國舉辦活動，當時接受了IVE的英文擔當張員瑛訪問，當梅姨問：「這部電影上映（2006）的時候，妳不是還是小孩嗎？」聽到張員瑛是2004年出生，當時只有2歲，作勢差點暈倒！《穿著PRADA的惡魔2》日前到韓國造勢，梅莉史翠普、安海瑟薇更接受張員瑛的訪問，完整片段今天在《VOGUE KOREA》YouTube公開，她們詢問「《穿著PRADA的惡魔》曾經影響過妳的個人風格嗎？」張員瑛滔滔不絕分享時尚觀點，但梅莉史翠普就問她：「這部電影上映的時候，妳不是還是小孩嗎？」張員瑛也不清楚，反問：「我想一下……第一集是什麼時候上映的啊？」安海瑟薇就說2006：「那時候還沒出生嗎？」張員瑛就尷尬回：「我出生了...但我當時2歲...」一句話讓現年76歲的梅莉史翠普深受打擊，假裝當場昏倒。梅莉史翠普、安海瑟薇的互動十分爆笑，張員瑛也相當敬業，當天的裝扮更是復刻《穿著PRADA的惡魔》裡Andy裡的裝扮，十分用心；安海瑟薇更大讚張員瑛英文講得很好，更自責表示自己沒有時間多學韓文，很感謝張員瑛以英文的方式採訪她們。《穿著PRADA的惡魔2》即將在4月29日全台上映，故事是延續2004年上映的《穿著PRADA的惡魔》，主角不變，一樣是由梅莉史翠普飾演米蘭達，安海瑟薇飾演Andy，原班底Emily（艾蜜莉布朗 飾）、Nigel（史丹利圖奇 飾）也通通回歸，作品還未上映，就已掀起觀眾難忘回憶。