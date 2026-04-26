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美國在台協會（AIT）23日牽線，邀請多名藍委和國內外軍火巨擘座談，包括美國三大軍火巨頭洛馬、雷神、諾格高層全到。藍委徐巧芯昨證實此事，透露主要針對台美合作有許多互動，沒有談到軍購項目或金額，而美方軍火商也表態，願意技轉到台灣。據《NOWNEWS今日新聞》掌握，美國軍火商在會中曾喊話，「希望軍購條例盡速通過」，但也表示理解藍委做為民代必須要跟民眾交代；與會藍委則重申，他們必須為選民負責，在野黨對於軍購必須嚴審，但在公開、透明，「列出項目」下，有辦法通過。美國在台協會23日下午3時到5時，邀請在野黨陣營和合作產業座談，包括外交國防委員會藍委徐巧芯、黃仁、黃建賓；盧媽三子中的羅廷瑋、黃健豪、立委葛如鈞、張智倫、葉元之、李彥秀等人皆親自到場，另外洪孟楷、陳菁徽、廖偉翔也都派助理到場聆聽，民眾黨籍的外交國防委員會立委王安祥和藍委牛煦庭，則由於軍購協商，無法到場。據《NOWNEWS今日新聞》掌握，該場會議是某立委居中穿梭多時促成，由美國在台協會政治組長羅峻平主持，應邀前來的軍工產業超過十來家，包括美國三大軍火商巨頭洛馬、雷神、諾格高層都有到，無人機、AI無人艇廠商也都有來，其中包括雷虎科技董事長和Shield AI執行長也親自到場，針對軍購條例中商售、委製等「台美合作項目」進行了解。據透露，會中有美國軍火商禮貌但直接友善的向藍委喊話「希望軍購條例盡速通過」、「我們東西都準備好了，如果通過我們很興奮」，有藍委則重申，在野陣營對於軍購條例必須嚴審，要在公開、透明且「列出項目」下，才有辦法通過。據指出，美國軍火商表示，他們可以理解，作為民代必須要跟民眾交代，所以未來也很歡迎藍委拜訪，有什麼訊息也願意提供。現場藍委也禮貌轉達，他們必須對選民負責，但也樂見了解商購、軍購的優劣之處，這樣才能更有效的決定，軍購該如何監督。一名與會藍委說，軍火商用詞客氣，並非要求軍購條例盡速通過，而是「如果通過，我們這些廠商，可以怎麼樣配合建軍期程」，過程中也沒有明確提到軍購金額，但也解釋，商購相對軍購可能更有效率，不會有中間等美國國會和國防部的流程。另外有名青壯派藍委表示，不管軍購或商購，只要能說服台灣人這個武器是戰時有用的，大家就比較好做事，其他都是行政流程。