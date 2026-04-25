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芝加哥白襪日籍強打「村神」村上宗隆全壘打火燙擋不住！今（25）日再擊出個人本季第11轟，不僅登頂兩聯盟全壘打王，開季前26場11轟的表現更一舉超越白襪前球星阿布瑞尤（José Abreu）的新人紀錄，也超過洋基明星球員賈吉（Aaron Judge）的新人年開轟數，村上宗隆有機會挑戰賈吉2017年的26場13轟紀錄，繼續創造新人全壘打天花板。村上宗隆今日對決華盛頓國民再度開轟，將紀錄推進至26場11發全壘打，與太空人隊重砲艾爾法瑞茲（Yordan Alvarez）並列全壘打榜首。翻開大聯盟歷史，在單季33位「30轟級新人」中，僅兩人在開季前26場達成雙位數轟，一位是村上宗隆，另一位是2007年擊出34轟的萊恩·布勞恩（Ryan Braun）。此外，紐約洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）在2017年締造26場13轟最為驚人，不過該年是賈吉的職業第二年，賈吉在前一年夏季登場，27場比賽中擊出4支全壘打，村上目前的進度已具備挑戰歷史級神獸的架勢。白襪隊史過去僅出現過3位單季30轟的新秀，其中最受關注的古巴重砲阿布瑞尤（José Abreu）於2014年開季26場敲出10轟，村上宗隆目前的產量已正式超車前輩。若能維持此火力，村上宗隆不僅有望成為白襪隊史第4位30轟新秀，有機會打破羅恩·基特爾（Ron Kittle）1983創下、維持40餘年的35轟隊史新人紀錄，或超車2019年埃洛伊·席曼尼茲（Eloy Jiménez）創下的31轟。據日媒報導，雖賽季尚早，但村上宗隆未來不排除在達成多項紀錄後，效法去年尤金尼歐·蘇亞瑞茲（Eugenio Suárez）在響尾蛇擊出36轟後於7月轉戰水手的模式，在季中轉投具競爭力的球隊。不論去留，村上已向大聯盟證明其「怪物新人」的實質戰力。