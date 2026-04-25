北海道旭川市的旭山動物園，是許多台灣民眾旅遊時必會造訪的景點之一，但該動物園近日傳出有女性疑似被殺死後，棄屍在園內的焚化爐，震驚日本社會。據當地媒體透露，涉案男子有家暴妻子的嫌疑，而動物園在黃金週結束前可能無法重新開放了。

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綜合日媒報導，涉案者1名是30多歲，在旭山動物園工作的男子，目前正在接受警方訊問，他對將妻子棄屍在焚化爐的行為供認不諱，被害人從3月底就處於失蹤狀態。不過，目前警方仍在調查案件細節，包括遺體是否真的已被燒掉。

報導指出，在受害人失蹤前，該男子曾說過要傷害妻子的言論，妻子生前也曾透過手機向外界求助，表示自己很害怕，因為丈夫時常威脅她。

目前旭山動物園為了準備夏季營運，從4月8日至28日期間都處於休園狀態，而殺妻棄屍案的發生，恐讓動物園29日開園的計畫生變。

當地市政官員坦言，在調查期間開放園區是不可想像的，政府將密切關注調查進度，正在考慮延後開放。而在日本社群媒體上，不少民眾紛紛表達了失望之情，打下：「所以黃金週期間可能不會開」、「我原本計劃下個月去旭山動物園，現在怎麼辦？」


原文連結：

【独自】旭山動物園職員の30代男性、妻に対し"危害"を予告するような言動していたか　妻「夫から脅迫を受けていて怖い」と相談も　妻は3月末から行方不明

旭山動物園の焼却炉に妻の遺体か　ＧＷ営業に暗雲「捜査と並行して開園ありえない」

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蔡姍伶編輯記者

從事國際新聞工作近10載，先後於電視台、網路媒體任職，曾兼任外媒特約記者數年。