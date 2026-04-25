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▲蕭薔（如圖）和安崎、莊達菲、溫崢嶸在《浪姐7》一起詮釋蔡依林具有頹廢美學的歌曲〈戀我癖〉，強大的氣場，眼神超殺。（圖／翻攝自微博）

▲台灣第一美女蕭薔（如圖）今年到中國參加綜藝節目《浪姐7》，她表示特別想念台北家中的千朵朱鼎紅。（圖／翻攝自微博）

中國綜藝《乘風2026》（浪姐7）於昨（24）日進行二次公演（二公）直播，「台灣第一美女」蕭薔挑戰蔡依林的高難度電音舞曲〈戀我癖〉（EGO-HOLIC），成為一大話題。57歲的蕭薔不僅首度挑戰全開麥唱跳，在台上很有「大女主」氣場，加上Rap歌詞一句「上古神燈真的沒在怕」，像是她的自白，眼神也超殺。昨晚蕭薔、安崎、莊達菲和溫崢嶸，一起詮釋蔡依林帶有頹廢美學的歌曲〈戀我癖〉。過去幾乎沒有機會可以聽見蕭薔唱跳電音舞曲，這次的表演雖被部分網友指出「口齒不清、音準不穩」，且在快節奏段落顯得有些吃力，但是她凍齡的美魔女狀態，還有堅定的眼神，依舊讓現場觀眾感到震撼，有粉絲評論是「姿態大於技術」，可看出資深演藝人員的敬業精神，最後4人拿下884票。表演結束後，蕭薔在舞台上表示，她很享受在舞台上的表演，她也提到，今年特別想念台北家裡的花園，「我台北家的花園有1千朵朱鼎紅，原本覺得花已夠美，但看到現場觀眾後，我發現每個人臉上的笑容，比我們家的花更美麗。」接著她對台下大喊：「美麗的花兒一朵都不要跑，全部都要投給我們呀。」在排練的過程中，也有一些小插曲，安崎因為對自己要求嚴格而哭了，當時蕭薔對她表示：「你哭，我就走。」讓外界覺得姐姐有點嚴苛。但是後來蕭薔也鼓勵安崎，稱讚她是鑽石，走到哪裡都會發亮，隨後安琪也帶著莊達菲與溫崢嶸一起衝刺，四人一起挑戰自我，順利完成這次的演出。