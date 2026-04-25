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▲SJ東海（右）出道差點跳槽去YG的故事，連認識25年的隊友兼至親銀赫（左）都沒聽說過。（圖／YT@집대성）

Super Junior成員東海、銀赫登上BIGBANG大聲的網路節目《家大聲》，東海在節目中大談出道前的往事，不僅分享了與BIGBANG另兩位成員GD、太陽在網咖打電動的青澀回憶，更驚爆在出道前夕，因為原定的出道計畫受挫，曾一度向經紀人提出想「跳槽去YG」的想法。隱藏了20年的演藝圈祕辛首度曝光，讓主持人大聲驚呼：「原來你差點取代我們五人的其中一人？」連多年隊友銀赫都是第一次聽到這故事。東海在節目中回憶，練習生時期與YG旗下的藝人SE7EN交情深厚，某次SE7EN主動聯繫他，邀請他到狎鷗亭聚會。沒想到一抵達現場，竟發現當時也還是練習生的GD與太陽也在場，四人就在網咖並排坐著大玩《星際爭霸》。東海笑說，當時YG練習生的活力讓他難以招架，結束後他還夾在GD、太陽中間，坐著SE7EN的車去吃烤肉，一路上車內播放著超大聲的嘻哈音樂，讓他既害羞又尷尬，只能全程保持沉默。一行人餐後還前往漢江邊放音樂跳舞，東海邊回憶邊感嘆，當時他就感受到SM與YG兩家公司截然不同的文化氛圍，YG的風格非常隨性且自由，而SM則比較像是在溫室裡長大的花朵。隨後東海又拋出更驚人的故事，透露自己曾在2002年面臨嚴重的出道危機。原本預計以5人組合在世界盃期間出道，卻因賽事熱潮導致計畫一延再延，預備出道的團隊最終面臨解散。由於和他一起練習的練習生哥哥，和SE7EN也是熟識的關係，因此得知「YG也在準備新男團」並且告訴了東海，建議年紀尚輕的他可以嘗試轉向YG發展。東海坦言，年幼不懂合約概念，一心只想出道，竟然真的跑去跟經紀人攤牌說：「如果在這邊沒辦法出道，我想去YG。」經紀人以「你還小，再等等看」安撫了東海，所幸兩年後他也順利以Super Junior出道，之後他才發現，當年YG正在籌備的5人男團，正是後來的BIGBANG。讓大聲直呼東海差點取代BIGBANG其中一人！一旁的銀赫驚呼：「認識25年第一次聽說」，東海笑說自己一直想著如果以後有機會遇到BIGBANG成員，一定要親自訴說這段「差點變隊友」的陳年往事，然而出道21年來幾乎沒有遇到BIGBANG成員的機會，所以才會直到如今才大公開。