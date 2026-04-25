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▲全家霜淇淋第二件6元，相當於近6折開喝。（圖／全家提供）

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7-11五六日霜淇淋第二件半價



7-11霜淇淋門市同步推出優惠活動！即起至5月12日止，每週五、六、日凡持uniopen聯名卡、icash2.0或使用icash Pay結帳，即可享霜淇淋第二件半價。



此外，活動期間內購買思樂冰、酷聖霜霜淇淋或雪淋霜霜淇淋，還能參加集點活動。集滿4點加169元，即可兌換限量「KUROMI冰品絨毛吊飾盲盒」1個（共3款，隨機出貨）；集滿5點可免費兌換，或集滿2點加29元，兌換「思樂冰特大杯任一口味」、「雪淋霜任一口味」或「酷聖霜任一口味」任選1件。



▲7-11霜淇淋每週五、六、日凡持uniopen聯名卡、icash2.0或使用icash Pay結帳，即可享霜淇淋第二件半價。（圖／記者鍾怡婷攝）

全家5月霜淇淋新口味搶先曝光，傳出將與五桐號聯名，將熱銷飲品「最完美手沖泰奶」變身泰奶口味霜淇淋，把消暑手搖飲變身霜淇淋，換新口味前，今（25）日起至4月28日前，門市還有霜淇淋6元多一支優惠。「最完美手沖泰奶」變身霜淇淋，嚴選泰國手標紅茶製成，不僅有濃郁茶香還有滑順的牛奶香氣，多層次泰奶滋味消暑必備。新口味預計將在5月5日於全家霜淇淋門市登場，不過在新口味霜淇淋登場前，尤其本週日天氣回溫近30度，正是吃霜淇淋的好時機。門市4月28日前一次購買3件冰品，還可參加「冰友總凍員」抽抽樂活動，。獎項包含最大獎0元，還有任3件6折、任3件7折、任3件8折