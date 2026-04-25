全家5月霜淇淋新口味搶先曝光，傳出將與五桐號聯名，將熱銷飲品「最完美手沖泰奶」變身泰奶口味霜淇淋，把消暑手搖飲變身霜淇淋，換新口味前，今（25）日起至4月28日前，門市還有霜淇淋6元多一支優惠。
全家5月霜淇淋新口味！聯名五桐號推「泰奶霜淇淋」
全家5月霜淇淋口味，找來知名手搖品牌五桐號，將店內招牌飲品「最完美手沖泰奶」變身霜淇淋，嚴選泰國手標紅茶製成，不僅有濃郁茶香還有滑順的牛奶香氣，多層次泰奶滋味消暑必備。
新口味預計將在5月5日於全家霜淇淋門市登場，不過在新口味霜淇淋登場前，全家即起至28日前，門市購買霜淇淋兩支55元，也就是說第二支只要6元，近半價開吃，尤其本週日天氣回溫近30度，正是吃霜淇淋的好時機。
門市4月28日前一次購買3件冰品，還可參加「冰友總凍員」抽抽樂活動，可於收銀機面板參加抽獎1次，購買6件可抽2次，購買9件可抽3次。獎項包含最大獎0元，還有任3件6折、任3件7折、任3件8折
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7-11五六日霜淇淋第二件半價
7-11霜淇淋門市同步推出優惠活動！即起至5月12日止，每週五、六、日凡持uniopen聯名卡、icash2.0或使用icash Pay結帳，即可享霜淇淋第二件半價。
此外，活動期間內購買思樂冰、酷聖霜霜淇淋或雪淋霜霜淇淋，還能參加集點活動。集滿4點加169元，即可兌換限量「KUROMI冰品絨毛吊飾盲盒」1個（共3款，隨機出貨）；集滿5點可免費兌換，或集滿2點加29元，兌換「思樂冰特大杯任一口味」、「雪淋霜任一口味」或「酷聖霜任一口味」任選1件。
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全家5月霜淇淋口味，找來知名手搖品牌五桐號，將店內招牌飲品「最完美手沖泰奶」變身霜淇淋，嚴選泰國手標紅茶製成，不僅有濃郁茶香還有滑順的牛奶香氣，多層次泰奶滋味消暑必備。
新口味預計將在5月5日於全家霜淇淋門市登場，不過在新口味霜淇淋登場前，全家即起至28日前，門市購買霜淇淋兩支55元，也就是說第二支只要6元，近半價開吃，尤其本週日天氣回溫近30度，正是吃霜淇淋的好時機。
7-11五六日霜淇淋第二件半價
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此外，活動期間內購買思樂冰、酷聖霜霜淇淋或雪淋霜霜淇淋，還能參加集點活動。集滿4點加169元，即可兌換限量「KUROMI冰品絨毛吊飾盲盒」1個（共3款，隨機出貨）；集滿5點可免費兌換，或集滿2點加29元，兌換「思樂冰特大杯任一口味」、「雪淋霜任一口味」或「酷聖霜任一口味」任選1件。