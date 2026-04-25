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中國高德地圖App可查看台灣部分道路紅綠燈倒數秒數，引發資安疑慮。對此，民進黨立委沈伯洋今（25）日指出，不只中國App有資安風險，甚至第三國取得資料，再賣給中國一樣有風險，因此要探究公司與中國業者的關係。針對高德地圖爭議，數發部表示，依照現行法令，高德地圖屬危害國安產品，政府機關不得使用，也盼民眾別在台灣使用，預計五月公布資安檢測風險；內政部長劉世芳說，風險評估後若認為對台灣國安問題產生重大影響，會加以禁絕。對此，沈伯洋今受訪時表示，不只是地圖，中國很多的APP都有一定的資安風險，要小心的事，很多人都只在意中國，但假設App不是中國的，但它背後再把其資料取走賣給中國，一樣也有資安的風險。沈伯洋提到，在看資安風險時，不能只用中國的角度看資安風險，而是要看背後的一些協議，有沒有賣給第三方的廣告公司，這家廣告公司跟其他的中國的業者，到底關係是什麼？這才是大家要去探求的。沈伯洋認為，這不是統獨議題，而是資料會不會被濫用，以台北市為例，若在收集交通數據時，被交給其他國家，這對大家來講，都會有一定的危險，而這個國家不限於中國。