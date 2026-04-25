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▲威爾史密斯在 《我是傳奇》中完美演出無盡的孤獨與生存的掙扎，該片2007年上映時全球締造5億8500萬美元（約184億元新台幣）高票房。（圖／摘自IMDb）

▲新科奧斯卡影帝麥可·B·喬丹將加盟《我是傳奇2》演出。（圖／美聯社）

好萊塢黑人巨星威爾史密斯（Will Smith）主演的電影《我是傳奇》（I Am Legend）2007年上映時全球收穫5億8500萬美元（約184億元新台幣）高票房，續集《我是傳奇2》（I Am Legend 2）從4年前確定籌拍、威爾史密斯點頭接演，近日確認導演人選為《變形金剛：萬獸崛起》的小史蒂芬卡普爾（ Steven Caple Jr.），本集也將接續DVD版本的結局，讓威爾史密斯「復活」回歸。據美媒《Collider》報導，導演小史蒂芬卡普爾受訪宣傳其執導的新版《火線救援》影集時，親口證實正在為華納兄弟開發《我是傳奇2》，小史蒂芬卡普爾曾經執導《金牌拳手：父仇》及《變形金剛：萬獸崛起》，此次接手《我是傳奇2》導筒，讓影迷十分期待。演員部分，除了威爾史密斯會回鍋演出，還會加入新科奧斯卡影帝麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan），兩人也掛名本片監製，劇本則由第一集的編劇艾齊瓦高斯曼操刀。有意思的是，《我是傳奇2》捨棄首集戲院版羅伯奈佛（威爾史密斯 飾）最後犧牲的結局，延續更貼近原著小說的DVD版結局，即奈佛意識到變異者仍保有部分人性，最終倖存了下來。《我是傳奇2》的最新進度曝光，讓影迷相當振奮，因為這是小史蒂芬卡普爾和麥可·B·喬丹繼《金牌拳手：父仇》後再次攜手合作，加上續作回歸小說精神的劇情設定，讓影迷的期待值大幅提升。續集故事將探討人類在自然重新接管世界後的處境，且重點將不再僅是活屍恐怖片，而更貼近原著小說中對「誰才是怪物」的重新定義，聚焦人類與具備社會性與情感的黑暗獵人之間的互動。