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▲ 初步研判，該案疑為胡男駕駛之自小貨於號誌為紅燈時右轉所致，詳細肇事責任仍需調閱相關監視器影像並由交通大隊進一步分析釐清。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市鳳山區鳳仁路今（25）日上午獲發生一起多車交通連環事故，疑因天雨路滑，2部直行機車疑因閃避前方違規紅燈右轉貨車不及，直接打滑摔車，造成機車騎士、機車乘客3人受傷送醫，確切肇因將由警方調查釐清。高市警鳳山分局交通分隊於今天10時48分許接獲通報，鳳山區鳳仁路110巷與鳳仁路口發生一起多車交通事故，警方獲報後立即派遣警力趕赴現場處理，並同步實施交通疏導與安全維護措施。經初步了解，胡男（67歲）駕駛自小貨車沿鳳仁路264巷由南向北行駛至鳳仁路口右轉時，當時鳳仁路快車道上另有兩部普重機車涂男（51歲）附載乘客涂童（13歲）及劉男（27歲）由西向東直行，見狀緊急煞車不及而打滑摔倒，隨後向前滑行碰撞胡男之自小貨，並波及停等欲左轉鳳仁路110巷之另一部紀男（49歲）駕駛之自小貨車，現場共計4車涉入。事故造成騎士涂男送往長庚醫院救治；劉男及涂童則送往國軍高雄總醫院，兩輛自小貨車駕駛人則未受傷。警方到場後即協助通報救護單位並進行現場蒐證及測繪。經實施酒測，自小貨車駕駛酒測值均為0mg/L；涂男駕駛因傷勢無法進行呼氣酒測，已依規定抽血檢驗，劉男部分亦將進一步檢測。初步研判，本案疑為胡男駕駛之自小貨於號誌為紅燈時右轉所致，詳細肇事責任仍需調閱相關監視器影像並由交通大隊進一步分析釐清。鳳山分局呼籲，駕駛人行經路口務必遵守交通號誌指示，切勿搶快或違規轉彎，以免發生危險；另機車行駛時亦應注意前方路況並保持安全距離，遇突發狀況應減速慢行，以確保自身及其他用路人安全。