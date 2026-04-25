台灣首席名模林志玲晉升一寶媽後依然活躍幕前，且不斷嘗試新事物、挑戰自己， 她今（25）日在粉專上傳一段跳抖音舞蹈的短片，化上煙燻妝俏皮隨音樂節奏擺動，即便年過半百，卻完全沒有尷尬感，網友大呼：「剛還以為看錯，沒想到真的是志玲姐姐！」
林志玲大跳抖音舞蹈 半百年紀沒有尷尬感
曝光的影片，林志玲戴粉紅色鴨舌帽，一頭大波浪捲髮自然垂落，雙眸罕見化上煙燻妝，穿著小背心跟著BGM（背景音樂）跳起手勢舞，只見她左搖右擺，不時嘟嘴、眨眼對鏡頭放電，舉手投足散發迷人風韻，且視覺上彷彿逆齡20歲，畫面賞心悅目。
貼文一發布，大批網友爭相大讚：「永遠青春美麗動人的志玲姐姐，敲碗姐姐也能夠申請抖音多拍一點美美的影片溫暖全世界」、「哇，比小S會跳耶」、「連女生都被迷昏了」、「這次好漂亮，眼睛加分」、「還是挺誘人的啊」、「姐姐真的不用開美顏」、「一直漂亮下去！」還有拱她參加陸綜《乘風2026》（《浪姐7》）。
自然保養維持神凍齡 曾告美容業者駁整形
據了解，林志玲曾經公開分享的凍齡祕訣主要圍繞自然方式，如日常飲食遵循「7分飽」原則，睡前4小時不進食，並多喝水、少碰澱粉，會泡牛奶浴和精油浴，保養方面注重保濕，大量使用護手霜、濕敷化妝水、乳霜和精油按摩，加上規律運動。
幾年前有大陸醫美業者以「志玲姐姐和baby（楊穎）當年還沒整的這個部位」，作為文宣廣為放送，暗示她曾經整形，讓林志玲罕見提出告訴，求償205萬人民幣（約925萬元台幣），最終該醫美業者被法院判賠25萬人民幣（約112萬元台幣），還了女神清白。
林志玲chiling
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曝光的影片，林志玲戴粉紅色鴨舌帽，一頭大波浪捲髮自然垂落，雙眸罕見化上煙燻妝，穿著小背心跟著BGM（背景音樂）跳起手勢舞，只見她左搖右擺，不時嘟嘴、眨眼對鏡頭放電，舉手投足散發迷人風韻，且視覺上彷彿逆齡20歲，畫面賞心悅目。
貼文一發布，大批網友爭相大讚：「永遠青春美麗動人的志玲姐姐，敲碗姐姐也能夠申請抖音多拍一點美美的影片溫暖全世界」、「哇，比小S會跳耶」、「連女生都被迷昏了」、「這次好漂亮，眼睛加分」、「還是挺誘人的啊」、「姐姐真的不用開美顏」、「一直漂亮下去！」還有拱她參加陸綜《乘風2026》（《浪姐7》）。
據了解，林志玲曾經公開分享的凍齡祕訣主要圍繞自然方式，如日常飲食遵循「7分飽」原則，睡前4小時不進食，並多喝水、少碰澱粉，會泡牛奶浴和精油浴，保養方面注重保濕，大量使用護手霜、濕敷化妝水、乳霜和精油按摩，加上規律運動。
幾年前有大陸醫美業者以「志玲姐姐和baby（楊穎）當年還沒整的這個部位」，作為文宣廣為放送，暗示她曾經整形，讓林志玲罕見提出告訴，求償205萬人民幣（約925萬元台幣），最終該醫美業者被法院判賠25萬人民幣（約112萬元台幣），還了女神清白。
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