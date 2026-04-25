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▲明天清晨各地有零星短暫陣雨，白天水氣減少，各地多雲到晴。（圖／中央氣象署提供）

▲五一勞動節三天連假，前兩天下周五、下周六（5月1日、2日）水氣減少，各地恢復多雲到晴的天氣型態。（圖／中央氣象署提供）

▲下周五以後回暖，北部高溫可以達到30度，中南部31度至32度，東部28度上下。。（圖／中央氣象署提供）

明（26）日白天回到多雲到晴的天氣型態，氣溫也逐步回溫，下周一、下周二（27日、28日）高溫上看33度，不過下周三、下周四（29日、30日）又有一波鋒面雨襲，下周五（1日）五一勞動節連假天氣出爐，前兩天都是多雲到晴的好天氣，不過最後一天（3日）又有鋒面影響，屆時各地降雨機率提高，連假規劃旅遊可以特別注意。中央氣象署預報員張承傳表示，明天清晨各地有零星短暫陣雨，白天水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部及恆春有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。下周一天氣比較穩定，跟明日天氣差不多，到了下周二東半部、恆春半島水氣增多，有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雨。下周三鋒面通過，東北季風增強，西半部轉為有短暫陣雨或雷雨，東半部及恆春有零星短暫雨。下周四華南雲雨區東移，各地有局部短暫陣雨。五一勞動節三天連假，前兩天下周五、下周六（5月1日、2日）水氣減少，各地恢復多雲到晴的天氣型態，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。不過連假最後一天，會有另一波鋒面靠近，降雨機會再度增高。未來一周溫度趨勢，明日清晨較涼，北部、東北部低溫約18度至19度，其他地區20度左右，白天開始氣溫明顯回升，北部、東部高溫可達25度至28度，中南部有29度至32度。下周一、下周二回到悶熱的天氣型態，西半部高溫30度至33度，東半部28度至29度，下周三受到東北季風影響，上半天溫度比較高，北部有28度至29度，中南部約31至33度，東部28度左右，周四轉涼，北部、東北部高溫僅24度，中南部也掉到27度至29度。下周五以後回暖，北部高溫可以達到30度，中南部31度至32度，東部28度上下。