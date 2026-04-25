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僅限夫妻檔應聘

社群網路引發熱議

中國內蒙古一處牧場近日一則徵才資訊引發關注，牧場主人開出月薪人民幣1.6萬元（約新台幣7.36萬元）高薪，招募人員管理草原上的3000隻羊。包吃包住還有wifi，並提供摩托車和馬當代步工具，但牧場主人明確強調「僅限夫妻檔」來應聘，因為牧場地處偏僻人煙稀少，近於與世隔絕，若是一人來工作肯定無法承受孤獨。綜合中國媒體報導，牧場主人表示牧場的工作全年無休，就是要負責照顧大草原上的3000隻羊。夏季採取放牧相對輕鬆，冬季則需每日人工餵羊兩次，需搬運數百包沉重草料，勞動強度大。牧場有提供房屋與蒙古包可以居住，房屋有水有電有wifi，牧場包吃包住，還會提供生活必需物資，且配備馬和摩托車作為代步工具。大草原風景優美，高薪又包吃住看似誘人，但牧場主人強調，牧場地處偏僻近乎與世隔絕，且草原上沒有手機訊號，夏季時氣候條件宜人，但冬季氣溫可低到零下40度，遭遇雨雪天氣時還可能導致網路訊號中斷，也沒有供暖系統，需自行點火爐取暖。牧場工作最大的挑戰就是生活孤寂，沒有人跟你互動，每日面對的就是羊，因此需要耐得住寂寞，這也是為何僅限夫妻檔應聘，一人在外工作時一人在家中幫忙打理起居，兩人互相陪伴，才能長期穩定駐守。有意應徵者必須簽約承諾至少待滿1年。值得注意的是，人民幣1.6萬元是一個人的月薪，牧場僅招1人份職缺，應徵者有家眷同往是附帶條件，並非要招兩人工。牧場徵才引發熱議，許多年輕中國網友認為這是「神仙工作」，但牧場主人表示，中年夫妻檔比較合適，因為實際牧場工作並不浪漫也不詩意，而是對體力、耐力、心理承受寂寞的嚴峻考驗，按照過往經驗，年輕人大多無法長期堅持，反倒是中年夫妻檔能夠踏實工作。牧場主人透露，目前已經篩選出兩對夫妻，希望最終能找出能長期留任的工作夥伴。