我是廣告 請繼續往下閱讀

為促進城市觀光，基隆市府向日本採購2輛「鴨子船」，預算卻從5000萬擴編至1.3億，引發爭議。對此，民進黨今（25）日盤點謝國樑大手大腳的衝動消費紀錄，並痛批，「這是開到『鑽石版』的基隆市嗎？要是沒有謝公子，還不知道錢可以這樣花呢！」民進黨諷刺，謝國樑不愧是基隆第一公子哥，每每出手，必能掀起眾人一番議論，小至零頭一般的百萬跑車聚會，大至上億元預算的電動機車大放送，這種花錢方式，俗人還真的沒見過。民進黨盤點幾項謝國樑大手大腳的消費紀錄，「最新力作」1.3億鴨子船，目前基隆市完全沒有適用「水陸兩用觀光巴士」的法條或相關自治條例，水路路線缺乏「碼頭坡度評估」，市府竟打算叫人力極度吃緊的公車處司機兼任駕駛？碼頭工程預算從560萬元暴增至4,500萬元，漲幅803%，鴨子船預算則增加到1.3億元，社福政策與校舍改建案，卻因預算不足而被迫延後。民進黨提到，謝國樑用公費追星，先用132萬元找民眾黨楊寶楨當「政策推廣大使計畫」，再花1,200萬元找藝人安心亞擔任城市代言人，以上兩案都在同一個月內發生，有必要嗎？找了專業藝人安心亞，結果民眾印象只剩謝國樑開心合照，難道一切都是謝公子的追星計畫？民進黨提到，基隆市為了換掉舊公車，謝國樑決定花6,220萬元，結果全買二手車，頻繁拋錨、路邊噴裝，又有什麼辦法？市府還認為，中央補助的電動公車又不是隨買隨到，過渡期用二手車，你有意見嗎？民進黨續指，花1,450萬元採購人工草皮，花錢鋪上去被罵以後再花錢拆下來，又花120萬元在常下雨的海邊放白沙發，活動結束一切煙消雲散，東西去哪了？沒人知道，還有250萬元辦的超跑嘉年華，造成塞車、民怨，但謝公子說好玩，下次還辦，「一百種花錢的方法，凡人絞盡腦汁，都不如公子靈機一動」。民進黨諷刺，畢竟謝國樑是市長，認為這些都很好，想這麼做，那也不是不行，但這種「想到哪做到哪」、「衝動消費」的施政風格，真的是基隆市民想要的嗎？不斷開支票、花錢如流水，用最多的資源達到最低的效益，謝家有錢讓他任性，基隆市有耐心看他揮霍嗎？