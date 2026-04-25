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萊爾富討論度超驚人洗版！他超久沒逛愣住：老超商怎麼起死回生？

是什麼原因可以讓一間35年以上的超商起死回生？

▲萊爾富近年大量引進日本、韓國的相關零食、飲料，深受不少日韓控喜愛，增加不少來店客人。（圖/萊爾富提供）

萊爾富經營37年終於爆紅！3大關鍵台灣人都改觀

爆紅關鍵一：走出自己獨特的風格

顧客都認為萊爾富可以直接走日韓風，補上台灣超商這一塊缺，靠獨有風格殺出血路。

▲萊爾富傑出的一手引進伊右衛門、綾鷹等日本知名系列茶飲，直接爆紅冰櫃被掃光。（圖/萊爾富提供）

爆紅關鍵二：商品升級明顯可見

像是台式海陸炒麵、麻辣鴨血豆腐、抹茶焙茶三明治、厚切豬排咖喱飯、黃金豬排堡等，口味以及價格上都不會輸給7-11以及全家

▲萊爾富的鮮食全面大升級，近一年已經有超多新品都被讚譽有加，像是之前爆紅的台式海陸炒麵、抹茶焙茶三明治都非常好吃！（圖/Threads）

爆紅關鍵三：社群帶動好奇心「直接體驗升級」

在升級以及社群貼文驅動下，讓更多人願意走進萊爾富直接體驗消費，以一間已經經營37年、框架幾乎不能大改情況下，這樣的現象級爆紅實屬不簡單。

超商萊爾富成立於1989年，在台灣至今已經有經營37年歷史，近日話題度相當高，相信有在滑Threads的用戶應該時不時都可以看到萊爾富相關討論文，連萊爾富社群小編都自己表示：「不是我不低調，是河道（訊息動態欄）不讓我低調。」就有網友也討論為什麼萊爾富一間已經開超過35年的超商可以爆紅成這樣，貼文引起廣大迴響，不少人都大讚新接任的聯邦集團老闆非常聰明，針對現在大環境「走出獨特的路」、「努力改善過去不足」等，成為現今企業改革的最佳典範。有網友在社群平台「Threads」貼文指出，本來對萊爾富就沒有什麼特別感覺，但這一兩個月的Threads討論文多到我都懷疑他們有沒有業配，有人推薦熟食、有人說果昔好喝、有人說咖啡很厲害什麼的，我家附近沒有萊爾富很少去，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「高中那時就有萊爾富，熟食真的不強，現在我覺得完全可以拼7-11跟全家了」、「換了團隊才有這樣的討論度，我只能說這個老闆絕對有料」。比起7-11以及全家，萊爾富近日來走出自己獨有的風格，推出自家才有的果C果昔飲品，死忠粉早就有一堆，另外針對外國產品著重在日本、韓國的熱門品項引進，最近伊右衛門系列茶飲、綾鷹系列茶飲直接造成搶購熱潮，連萊爾富企畫推廣部課長馬愛帝表示，確實有觀察到相關趨勢，無論是在社群互動、來客數或實際銷售表現上，皆呈現正向成長。除了風格上的改變，萊爾富的鮮食、咖啡、服務都是全面升級，尤其是鮮食真的跟以往相差非常多，新品不間斷之外，微波食品也都是真材實料不馬虎。《NOWNEWS》記者四月也特別到萊爾富門市購買幾樣鮮食來吃，，部分產品更覺得勝過其他超商，完全是民眾購物的有感升級。當然有了改變及升級，最重要的肯定還是「口碑推薦」，萊爾富憑藉一己之力讓民眾購物之後願意上網發文分享，而且是大量的串文鋪天蓋地，以這次伊右衛門系列茶飲來台後，價格直接下殺39元，比市售通路44元、49元都還要便宜，還被網友封為是「價格校正老師」，