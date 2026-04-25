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前民眾黨雲林黨部主委林靖冠昨（24）日在政論節目指控立院黨團主任陳智菡曾為聽創黨主席柯文哲與企業主開會內容而踹門。對此，陳智菡開直播否認，直呼「很荒謬耶！你們瘋了嗎？」柯文哲的辦公室旁邊根本沒有秘書室，而辦公室門面是拉門，「說我踹門，我又不是邱議瑩。」林靖冠表示，去年跟企業主找柯文哲開會討論黨務改革，但未參與會議的陳智菡卻在外面踹門說，「柯文哲主席你給我開門、你給我開門」，堅持要近會議室聽取報告，完全趕不走。面對林靖冠的指控，陳智菡和丈夫許甫、新竹市副市長邱臣遠開直播反駁，強調自己根本沒有遇過林靖冠，柯文哲當時已經陷入官司，已經請辭黨主席，不可能與企業主對談。柯文哲是她尊敬的長輩與長官，絕對不可能做出踹門叫開門的事情。許甫在一旁搭話表示，辦公室的門是拉門，若用踹的，整片門都會倒下。林靖冠爆料內容的人、事、時、地、物全都不對，質疑是有人寫出這樣的腳本，並將矛頭指向民進黨。