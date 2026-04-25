美國德州一隻名為艾爾默（Elmer）的流浪貓，因不明原因全身覆蓋工業黏膠，命懸一線，所幸在救援組織與獸醫團隊接力搶救下，歷經長時間清理與照護，最終成功脫離危險並恢復原貌。沒想到艾爾默真實毛色相當美麗，目前已進入寄養階段，並吸引多組潛在領養人申請，未來相關單位將透過篩選機制，為牠找到合適的新家庭。
流浪小貓全身覆蓋工業黏膠！命懸一線被救回
根據外媒《The Dodo》報導，美國德州一隻名為艾爾默的小貓，被發現時全身覆蓋厚重的工業用黏膠，從頭到尾幾乎無一倖免，不僅影響視線，也讓牠無法正常進食、喝水，甚至連基本清理能力都喪失，體力持續下滑。
艾爾默狀況相當危急，牠被送往北德州人道協會（Humane Society of North Texas）緊急救治。經獸醫檢查後發現，艾爾默已出現嚴重脫水，情況危急，若再晚一步恐怕難以存活。隨後團隊立即展開清除作業，先以芥花油逐步軟化黏膠，再透過長時間手動按摩與細心剝離，一點一滴將附著物清除，整個過程耗時超過5小時，期間也不斷安撫牠的情緒，降低不適與壓力。
救援人員指出，無法確定艾爾默為何會陷入黏膠，甚至不排除曾遭人為傷害。不過幸好有民眾及時發現異狀並通報，才讓牠有機會被送醫搶救。在持續努力下，黏膠最終完全移除，艾爾默也逐漸恢復原有毛色與外觀。
小貓咪恢復原樣！真實毛色美翻：根本寶藏
令人驚訝的是，原本被黏膠覆蓋、外貌狼狽的小貓，在清理後竟展現出截然不同的模樣，健康狀態大幅改善，前後反差之大讓救援人員也直呼難以置信。目前牠已轉往寄養家庭持續照護，體力穩定恢復，個性也從原本的戒備轉為親人，會主動靠近人類尋求互動與溫暖。
隨著故事曝光，已有不少民眾主動聯繫寄養家庭，希望能提供領養機會。相關單位表示，後續將進行審慎評估與篩選，確保艾爾默未來能進入一個安全、穩定的家庭環境。
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根據外媒《The Dodo》報導，美國德州一隻名為艾爾默的小貓，被發現時全身覆蓋厚重的工業用黏膠，從頭到尾幾乎無一倖免，不僅影響視線，也讓牠無法正常進食、喝水，甚至連基本清理能力都喪失，體力持續下滑。
艾爾默狀況相當危急，牠被送往北德州人道協會（Humane Society of North Texas）緊急救治。經獸醫檢查後發現，艾爾默已出現嚴重脫水，情況危急，若再晚一步恐怕難以存活。隨後團隊立即展開清除作業，先以芥花油逐步軟化黏膠，再透過長時間手動按摩與細心剝離，一點一滴將附著物清除，整個過程耗時超過5小時，期間也不斷安撫牠的情緒，降低不適與壓力。
小貓咪恢復原樣！真實毛色美翻：根本寶藏
令人驚訝的是，原本被黏膠覆蓋、外貌狼狽的小貓，在清理後竟展現出截然不同的模樣，健康狀態大幅改善，前後反差之大讓救援人員也直呼難以置信。目前牠已轉往寄養家庭持續照護，體力穩定恢復，個性也從原本的戒備轉為親人，會主動靠近人類尋求互動與溫暖。
隨著故事曝光，已有不少民眾主動聯繫寄養家庭，希望能提供領養機會。相關單位表示，後續將進行審慎評估與篩選，確保艾爾默未來能進入一個安全、穩定的家庭環境。