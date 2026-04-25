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▲莊普自由運用各類物質作為創作材料，以創作反映他與世界的關聯性，凸顯當前社會的議題。（圖／記者陳美嘉攝，2026.04.25）

▲「印記 / 迴盪 / 詩篇─莊普個展」共展出89件作品，是近年難得的大型展覽。（圖／記者陳美嘉攝，2026.04.25）

高雄創價美術館2006年第一檔展覽「印記 / 迴盪 / 詩篇─莊普個展」於今（25）日舉辦開幕儀式，並同步進行「創價 × 日嚐咖啡廳」開幕暨賴純純「創價─奇異花園」落成典禮。台灣創價學會理事長林釗表示，此次莊普個展共展出89件作品，是近年難得的大型展覽，並感謝莊普邀請了115位創價夥伴共同參與裝置藝術〈我就是歷史中永遠的名字〉之創作。此外，創價也同步出版研究專書《印記 靈光 莊普》。莊普（1947-）早年求學旅居西班牙，長年的文化洗禮，醞釀其豐沛的創作思辯。1980年代返台，參與SOCA 現代藝術工作室與伊通公園等藝術空間的創立，積極探索實驗性的表現形式，推動台灣當代藝術發展。莊普自由運用各類物質作為創作材料，以創作反映他與世界的關聯性，凸顯當前社會的議題；他也是心懷浪漫的詩人，作品命名常有詩性的文字，充滿個人的辯證與哲思。「印記 / 迴盪 / 詩篇─莊普個展」展期至7月10日，免費參觀。藝術家莊普提到，當其他美術館都在邀約外國藝術家來台展出時，創價則持續舉辦台灣本土藝術家的展覽。他鼓勵觀眾自己去體悟、感受作品，並期待社會多多關注台灣藝術家。國立故宮博物院院長蕭宗煌今天也出席開幕典禮，他感佩創價學會長期建構台灣美術史，2003年至今已為 160位藝術家舉辦超過600場展覽，並提到莊普的作品內斂細膩，在台灣現代與當代藝術轉折點中，佔有極其重要的歷史地位。高雄市立美術館館長顏名宏回憶赴德留學前，便在春之藝廊見過莊普作品，深受啟發，他引用赫曼·赫塞《流浪者之歌》悉達多的故事，探討「物」與「純粹」的辯證，認為莊普作品體現了這種物我兩忘的境界。新上國小校長王彥嵓感謝創價美術館與行動美術館，將台灣藝術家介紹給下一代，讓偏鄉的孩子獲得文化平權。