日本岩手縣大槌町22日發生野火，火勢持續延燒至今（25）日已邁入第4天，動員消防人員超過千人，但火勢仍持續蔓延，火線逼近住宅的情況越來越多，根據町公所估計，截至24日大火已燒毀超過1176公頃，撤離命令影響1541戶、3233人，涵蓋該町人口約三成的住戶。
根據《NHK》報導，火勢至今仍未獲控制，尚無法預估何時能達到進一步延燒風險有所降低的「控制」狀態。此次火災沒有傳出人員受困，但包括1棟住宅在內，共有8棟建築被燒毀。
22日下午2時左右，距離大槌町市中心西北方約8公里的山區小槌町首先起火；大約2小時之後，距離市中心東方僅約2公里的吉里吉里地區也發生火災。
目前集結來自縣內外的消防人員超過1200人，優先在住宅周邊進行滅火，同時各縣與自衛隊也出動直升機從空中灑水支援。町公所已設置5處避難所，同時在鄰近的釜石市與山田町各設1處避難所，呼籲居民注意安全。
當地居民表示希望快點下雨，以幫助撲滅火勢，不過目前氣象預告縣市岩手縣近日不會有明顯降雨，由於缺水，部分消防人員不得不以鋤土覆蓋火舌的方式來試圖減弱火勢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
22日下午2時左右，距離大槌町市中心西北方約8公里的山區小槌町首先起火；大約2小時之後，距離市中心東方僅約2公里的吉里吉里地區也發生火災。
目前集結來自縣內外的消防人員超過1200人，優先在住宅周邊進行滅火，同時各縣與自衛隊也出動直升機從空中灑水支援。町公所已設置5處避難所，同時在鄰近的釜石市與山田町各設1處避難所，呼籲居民注意安全。
當地居民表示希望快點下雨，以幫助撲滅火勢，不過目前氣象預告縣市岩手縣近日不會有明顯降雨，由於缺水，部分消防人員不得不以鋤土覆蓋火舌的方式來試圖減弱火勢。