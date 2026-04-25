倪浩軒 編輯記者

《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心的成員，財政學碩士，擁有10年媒體從業經驗，熱衷於用文字深入淺出報導各類故事，喜歡閱讀與觀察。昨天已經過去，明天尚未到來，今天仍是未知，相信世界上總有新鮮事等待我們去...