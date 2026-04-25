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針對國民黨高雄市參選人柯志恩將邀請台中市長盧秀燕南下高雄，舉辦「好媽媽連線」合體造勢，高雄市議員參選人黃敬雅今（25）日表示，柯志恩剛說別人對自己選情沒信心才頻找大咖站台，如今自己反找盧秀燕站台，這才是對選情缺乏信心及底氣。此外，兩位美國媽媽連線，或許也是抱存洗刷親中標籤的政治投機心態，國民黨內部的親中、親美路線之爭，茶壺風暴恐將持續上演。且柯志恩在這場黨內路線之爭中，完美扮演了左右逢源的角色，在營造好媽媽形象的背後，柯志恩實質上就是一位價值搖擺、政治利益至上的好政客，呼籲選民應看清其充滿算計的政治本質。黃敬雅指出，柯志恩日前才公開嘲諷對手陣營與前總統蔡英文、市長陳其邁等黨內人士站台，稱此舉是「領袖魅力待加強」、「缺乏基層實力」才需要大咖幫忙。言猶在耳，柯志恩明日卻急於找來具備總統企圖心的台中市長盧秀燕合體。黃敬雅質疑，在柯志恩眼中，盧秀燕究竟算什麼咖？若依照柯陣營自己的標準，找重量級政治人物站台就是魅力不足，那如今急著邀請未來總統熱門人選南下救援的柯志恩，恰恰證明了自己才是真正對選情毫無底氣。黃敬雅進一步分析，柯盧合體更暴露出國民黨內部「親中 vs. 親美」的路線歧異正在加速檯面化。在習鄭會後，台灣社會對國民黨的親中路線疑慮加劇。過去與鄭麗文親同姐妹、甚至被稱「支持柯志恩就是支持鄭麗文」的柯陣營，如今卻刻意避開黨中央，選擇與黨內相對親美的盧秀燕結盟。黃敬雅直言，這顯然是柯志恩試圖切割、洗刷自身親中標籤的政治操作。她也諷刺道，柯志恩與盧秀燕兩人的子女皆在美國發展，這場造勢堪稱美國媽媽連線，兩人不僅默契十足，更是從子女的人生規劃上身體力行地實踐如何親美。黃敬雅強調，從國民黨先前在軍購條例上出現親美與親中的立場矛盾，到趙少康透過美媒坦承應扭轉反美標籤，再到今日柯志恩急尋盧秀燕結盟，種種跡象皆顯示，國民黨內部的路線風暴已從黨中央蔓延至各縣市地方選舉。針對柯志恩的選戰策略，黃敬雅也認爲，柯志恩在這場黨內路線之爭中，完美扮演了左右逢源的角色，在營造好媽媽形象的背後，柯志恩實質上就是一位價值搖擺、政治利益至上的好政客，呼籲選民應看清其充滿算計的政治本質。