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民眾黨立院黨團主任陳智菡遭前雲林黨部主委林靖冠爆料，曾踹門逼創黨主席柯文哲開門，只為了聽他與企業主的會議，甚至還爆料柯文哲說「周榆修是他派去監視黃國昌的」。事後，陳智菡開直播駁斥，強調自己從未踹門。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌直呼，民眾黨宛如「邪教內鬥」，黨已經夠小了，還處處都是粗糙的宮鬥。林靖冠在政論節目上不僅把矛頭指向陳智菡，還透露當柯文哲跑去嘉義當張啟楷競選總幹事，他跑到當地質問柯文哲「周榆修不是你的人？怎把民眾黨搞成這樣？叛變了嗎？」結果柯文哲卻說「他是我派去監視黃國昌的。」這讓張育萌聽了直呼，這是最可怕的，整個黨不但互鬥，還整天互相監視，結果檯面上裝得和和氣氣，互相叫大家「唯一支持」，私底下只想把彼此逼得退無可退。張育萌表示，其實很多宮廟都不歡迎柯文哲，如果柯文哲要去就會拒絕，可以親眼見證台灣政治的「脫北潮」，何其榮幸。柯文哲的「改變成真」只是大夢一場，說要消滅國民黨的黃國昌寄生在民眾黨，先搞中央集權，再走遍地方黨部，只為了把民眾黨打包給藍營。黨已經夠小了，派系比人多，放眼都是互相叫囂的山頭，鬥起來總是這麼粗糙蠻橫。