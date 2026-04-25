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▲世界閱讀日活動內容豐富，於總館推出閱讀×桌遊嘉年華，集結桌遊市集、AR雙語闖關、主題講座等多元形式，打造沉浸式閱讀體驗。（圖／記者陳美嘉攝，2026.04.25）

高雄市立圖書館於4/25-4/26舉辦「2026世界閱讀日─閱界探索．漫遊未來」系列活動，並於今(25)日舉行記者會正式宣告活動開跑。高市圖館長李金鴦表示，今年世界閱讀日以「閱界探索．漫遊未來」為主軸，結合桌遊、科技與多元學習形式，讓閱讀走入生活、跨越世代。她強調，圖書館持續透過跨域合作與創新服務，讓閱讀不再侷限於紙本，而是延伸至影像、體驗與社群互動，打造市民共享的文化平台。本屆世界閱讀日活動內容豐富，於總館推出閱讀×桌遊嘉年華，集結桌遊市集、AR雙語闖關、主題講座等多元形式，打造沉浸式閱讀體驗。吳念真、吳定謙導演父子同台對談講座，從語言、創作與世代觀點出發，分享故事如何貼近生活並持續流轉；另亦邀請沉浸式體驗策展人陳心龍分享創作心法，帶領民眾從感官出發重新理解「閱讀」的可能性。此次活動更呼應國家發展委員會推動「雙語政策藍圖」，致力以公共圖書館作為推動友善雙語學習環境的重要基地，特別規劃AR實境雙語闖關活動，透過中英雙語版本遊戲，讓親子家庭在遊戲中自然接觸英語；全市32間分館亦同步接力舉辦雙語主題書展及工作坊。為提升市民科普素養並拓展國際視野，在議員高雄市張博洋引薦下，智軒文化事業董事長陳翰鋒特別捐贈高雄市立圖書館「國家地理頻道（National Geographic）公播影音資源一年期公播權」。內容涵蓋自然生態、氣候變遷、文明歷史等多元主題。高市圖將自5月起於總館及各分館陸續推出約500場公播與延伸活動，結合主題書展與導讀，推動「閱讀×影像×探索」的跨域學習。記者會最後頒發「愛閱達人」獎項，並同步發布《2025雄愛閱分析報告》年度閱讀觀察成果。