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張善政遭轟不接地氣 黃世杰被反問：難道自己去清水溝才親民

前法務部次長黃世杰披上民進黨戰袍，將代表黨挑戰現任桃園市長張善政。但外界普遍認為，桃園想要從藍天變綠地，恐怕有些困難，因為張善政的支持度居高不下。對此，日前接受媒體專訪的黃世杰表示，民間還是有很多不滿的聲音，感覺張善政還是像在當行政院長，桃園的中間選民非常多，決勝關鍵在誰能掌握民眾需求。黃世杰認為，桃園是一個相當搖擺的城市，不管是藍還是綠都曾大勝、大敗過的紀錄，誰能回應市民才是決勝關鍵。 但現在看到的張善政滿意度，桃園市政府自己做的很多，媒體也有很多歌功頌德的文章，但從民間的反應，基層還是有很多不滿意的地方，這就是他與團隊的決心與契機。針對張善政這幾年的施政表現，黃世杰說張善政推行很多福利政策，但桃園的城市發展不是靠福利就可以解決。錢要花在刀口上，發現市民的生活難點後，提出完整規劃，再投入資源解決問題。一般社會大眾認為張善政是一個比較保守、施政比較溫和的市長，但他給市民的感覺其實相當冷感，很少站在第一線積極幫忙解決事情，感覺還是像在當行政院長。這樣市長與人民的距離、溫度就有很大的落差。黃世杰把砲口對準張善政，批評施政很少站在第一線、感覺還在當行政院長等，這樣的說法遭經常針砭時事的網紅Cheap大酸，「市長又不是里長，他的工作室決策統籌，如果大小事都要親力親為，要局長幹嘛，難道要親自去清水溝才親民？」若像韓國瑜那樣去爬樹，可能又要被說格局小。Cheap表示，民進黨就是福利政策起家的，總不能自己推出的是牛肉，人家的營養午餐免費、產檢補助就是撒錢。只能說張善政太無聊了，不管是臉書或演講，都有一種「教授在點名」，「主管在對KPI」的既視感，沒有聲量也沒有爆點，這讓黃世杰的發言不像是「討伐暴政」，反而帶點無奈。