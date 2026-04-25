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▲經濟部產業園區管理局與高雄市政府共同舉辦115年度大發、和發、臨海、鳳山等產業園區聯合模範勞工表揚大會，由經濟部產業園區管理局局長楊志清(左7)與高雄市長陳其邁(右7)共同主持。(圖／產業園區管理局提供)

▲大發、和發、臨海、鳳山等產業園區聯合舉辦模範勞工表揚大會。(圖／產業園區管理局提供)

▲高雄市長陳其邁(中)與和發產業園區廠商協進會廠理事長簡天保(右1)頒獎給模範勞工。(圖／產業園區管理局提供)

▲經濟部產業園區管理局與高雄市政府共同舉辦115年度大發、和發、臨海、鳳山等產業園區聯合模範勞工表揚大會，由高雄市長陳其邁(左7)主持。(圖／產業園區管理局提供)

經濟部產業園區管理局與高雄市政府於24日晚間，在高雄市大寮區享溫馨婚宴會館，舉辦115年度大發、和發、臨海、鳳山等產業園區聯合模範勞工表揚大會，高雄市長陳其邁感謝勞工朋友對高雄經濟發展的投入與貢獻，並在活動現場獻唱歌曲你是我的兄弟，以表達高雄市政府感謝勞工朋友辛勤付出，力挺高雄產業的決心。這項由經濟部產業園區管理局與高雄市政府共同舉辦的115年度大發、和發、臨海、鳳山等產業園區聯合模範勞工表揚大會，是由經濟部產業園區管理局局長楊志清與高雄市長陳其邁共同主持，產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠、高雄市政府勞工局局長江健興、中華民國工業區廠商聯合總會總會長許正雲、大發及鳳山服務中心主任黃宇斌、臨海服務中心主任史國言、和發服務中心主任潘怡璋、林園服務中心主任黃成龍、內埔服務中心主任楊智皓、屏東服務中心主任施智明、大發廠協會理事長劉正光、鳳山廠協會理事長林新寶、和發廠協會理事長簡天保、臨海廠協會理事長賴昭賢、立法委員賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、柯志恩、高雄市議會議長康裕成等人與會。高雄市長陳其邁表示，過去兩年高雄促參招商成果亮眼，113年及114年連續兩年招商金額均突破新台幣千億元，在營業銷售方面，過去每年總額約為4.5兆元，113年突破6兆元，114年雖受全球景氣及國際市場影響，仍達5.8兆元，相關成果除仰賴企業穩健經營外，更有賴每一位勞工朋友的努力付出，對城市發展貢獻良多。產業園區管理局局長楊志清指出，此次活動是產業園區管理局高屏分局所轄大發、鳳山、臨海產業園區，以及高雄市政府所轄和發產業園區等四大產業園區廠商協進會共同舉辦模範勞工表揚大會，共表揚184位模範勞工，包括12位特殊貢獻獎得主及172位模範勞工，展現產業界對勞工在職場上的卓越表現。陳其邁在會中，亦感謝議長康裕成帶領的高雄市議會及立法院民意代表，包含立法委員賴瑞隆及邱議瑩等人，長期支持勞工權益相關政策，並協力推動產業發展，期盼中央與地方持續攜手合作，讓高雄在產業升級與就業環境上持續精進，展現穩健成長動能。