因客訴竟持刀砍人！台中一名黃姓男子經營小吃店，去年7月因顧客抱怨餐點品質爆發衝突，持開山刀砍傷對方，險些釀成命案。台中地方法院審理後，認定黃男涉犯殺人未遂罪，且為累犯，判處有期徒刑3年2月，全案仍可上訴。

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檢警調查，黃男曾因妨害秩序等罪入獄，於去年6月才出獄，與胞姊共同經營小吃店。同年7月3日，林姓顧客因不滿外送餐點疑似使用隔夜飯，先以電話反映，隨後與女友到店內與員工理論，言語激烈。

黃男得知後趕回店內，持剁骨用的開山刀攻擊林男，造成其右手開放性骨折及腹部撕裂傷。林男受傷後逃出店外，送醫搶救一度命危，所幸最終保住性命。事後黃男冷靜，請胞姊報警，並遭警方依殺人未遂罪起訴。

法院審理時，黃男雖坦承犯行，但否認有殺人犯意，辯稱僅為嚇阻對方。法官認為，開山刀長約49公分、鋒利度高，揮砍人體具高度致命風險，加上被害人曾發出病危通知，足認具有殺人不確定故意。

法官審酌，黃男出獄僅1個月即再犯，顯示對刑罰反應力薄弱，依累犯規定加重其刑；但其事後報警符合自首要件，予以減刑。綜合考量未與被害人和解、犯後態度等情，最終判處3年2月徒刑。

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林亞歷編輯記者

主修媒體與新聞相關課程，畢業後隨即投入新聞產業，超過六年以上記者經驗。在第一線工作中，我培養了敏銳的新聞嗅覺，能在壓力下快速蒐集資訊、採訪並撰寫報導，確保內容兼具即時性與準確性。