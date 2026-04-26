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5/1武財神生日！5大行業必拜：業績、財運飆升

▲武財神祭拜方式包含準備壽桃、麵線、水果等供品，並以紅包袋寫下心願後焚化，也可投入硬幣象徵布施開運。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

蛇年撞雙春閏六月！財運波動大 廖大乙示警了

▲廖大乙提醒，財運提升仍須建立在平日行善與努力基礎上，避免投機心態，才能讓祈福真正發揮作用。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

5月1日（農曆3月15日）為武財神誕辰，被視為一年重要的「賜財日」，適合求財與祈求業績成長。民俗專家廖大乙表示，今年適逢蛇年與雙春閏六月，財運波動較大，武財神趙公明掌管偏財與業績運，特別適合仲介、保險、業務、服務業與八大行業等需外出奔波的族群祭拜。供品可準備糖果、壽桃、水果等，並將願望寫於紅包袋焚化，象徵祈願與回報，但要記得避免一夜致富的心態。廖大乙指出，財神信仰中分為「武財神」與「文財神」，其中趙公明為五路財神之首，屬於武財神代表，適合需要外出奔波、仰賴人際關係與業績的職業族群祭拜。像是仲介、保險、業務、服務業以及八大行業等5類型工作者，若在誕辰當天誠心祈求，往往被認為更容易帶動業績成長與財運流動。廖大乙建議，參拜武財神的供品準備上相當彈性，糖果、餅乾、壽桃、麵線、水果皆可作為祝壽之用，部分信眾也會準備麵龜、麻糬或鳳梨等象徵「聚財」、「黏錢」與「旺來」的供品。祭拜時可將願望與未來答謝方式寫在紅紙或紅包袋中，向神明稟告後跪拜祈福，再朝紅包袋哈氣，隨金紙一同焚化；若不介意廟方知曉內容，也可放入1或3枚1元硬幣投入香油錢箱，兼具布施與開運象徵。廖大乙提醒，今年適逢蛇年與「雙春閏六月」，整體財運變化較為劇烈，可能出現起伏較大的情況。若感覺近期財運不順，除了仰賴祭拜祈求「天助」，也應自我檢視工作態度與專業能力，並加強人際經營，透過「自助」來穩定運勢。廖大乙也強調，向武財神祈求時應避免抱持「一夜致富」或過度投機的心態，最重要的仍是平時行善積德。由於傳統信仰中認為財神會審視個人行為，多累積善念與功德，才是提升財運的根本方法。對於長期需要業績支撐的「武市」族群而言，把握誕辰日誠心祈求貴人與財源，被視為相對有感的時機。