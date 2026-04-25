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民進黨台北市長人選誰代表出征？目前黨中央還沒徵召，但立委沈伯洋呼聲越來越大。今（25）日上午出席松山慈惠堂活動時，和副總統蕭美琴、台北市長蔣萬安難得同台參拜，成為外界矚目焦點。特別是沈伯洋的捲髮剪短後，吸引不少支持者注意，海委會主委管碧玲也大讚「這造型梳直一點就跟日本防衛大臣小泉進次郎一模一樣，我感覺還不錯！」沈伯洋過去的髮型本來就是捲髮造型，但長度偏長、髮量茂密，乍看之下就像顆「爆炸頭」，但這次剪短，長度一口氣剪到耳上，變成「小捲髮」給人耳目一新的感覺。他受訪時表示，前幾個禮拜有把頭髮修短，但沒想到頭髮長那麼快，所以又趕快再把它修短了一次。管碧玲大讚沈伯洋的「小捲髮」，強調他是一個非常柔軟、溫暖的人，也是女兒深愛的爸爸，新髮型和個性更「適配」。頭髮梳直一點就跟日本防衛大臣小泉進次郎一模一樣，捲捲的就年輕時尚一些。過去也有人認為沈伯洋長得像韓星裴勇俊、有張孝全的魅力，因此管碧玲文章一發出，火速吸引不少支持者表示，「帥氣溫暖的Puma，氣勢越來越強」、「學識好又有能力」、「正港優秀欸台灣囝仔」、「我是台灣人，我支持沈伯洋」。