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伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今（25）日與巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar）與陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）等人會晤，巴基斯坦外交部與阿拉奇陸續發表聲明，強調了外交努力的持續進展，至於美方代表團川普特使魏科夫與川普庫許納，則是尚未看到他們的身影。綜合外媒報導，在與阿拉奇進行一系列會談後，巴基斯坦外交部發表聲明表示，巴基斯坦正在為伊朗和美國之間的對話提供便利，以實現當地乃至更廣泛區域的和平與穩定，巴基斯坦將繼續為此努力。聲明中還特別強調，關於伊朗和美國對話的官方聲明應僅注意官方宣布的消息，任何匿名的消息人士或政府官員的說法，即使獲得媒體報導，也不代表巴基斯坦的官方立場。阿拉奇則在聲明中表示，讚揚巴基斯坦政府為實現停火和結束戰爭所做的努力，在會談中討論了美伊停火的最新進展以及加強地區和平與穩定的可能合作，並將伊朗的立場與觀點向巴基斯坦方闡明。聲明也提到，巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾承諾將繼續居中斡旋，直到外交手段取得成果。雖然還沒有看見美方代表團的身影，但外界相信阿拉奇此行最重要的目的應該就是將伊朗立場傳達給巴基斯坦，然後再由巴基斯坦轉述給美國，巴基斯坦仍然希望促成三方會談，但目前不清楚是否可能發生。