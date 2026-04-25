不少人習慣用LINE與LINE Pay處理日常通訊與付款，不過近期有Threads網友實測表示，刪除LINE帳號並不代表LINE Pay資料會同步清除，重新安裝後仍可能看到信用卡付款資訊，引發個資外洩疑慮。對此，內行人建議，停用LINE或LINE Pay前務必先刪除信用卡、銀行帳戶，並透過「解約」功能完整移除資料，最後再刪除帳號，才能確保資訊不殘留。
刪除LINE帳號「信用卡資訊」還在！她示警：恐有個資洩漏疑慮
一名網友在Threads發文指出，許多人誤以為刪除LINE帳號就等同刪除LINE Pay，但實際上若未先處理支付設定，信用卡與銀行帳戶等資料仍可能保留。她提到，曾因在另一支手機用相同門號註冊新帳號，導致舊帳號被移除，之後重新註冊並綁定Email後，發現原本的頭像與LINE Pay付款資料依然存在，只有聊天紀錄與聯絡人消失，顯示部分資料可能並未同步清除。
也有使用者分享，手機即使恢復原廠設定並重新安裝應用程式，LINE Pay的綁定資訊仍可能留存，與其他行動支付如全支付、悠遊付等需重新綁定卡片的情況不同，讓不少人質疑資料可能被儲存在雲端或伺服器中，「我這次換手機，整個LINE Pay完全不用重新綁定」。對此，有網友直言「母湯，太沒隱私」、「感覺好危險」、「這真的要分享給大家，所以帳號被盜也是有可能透過這種方式」。
不過另一派網友指出，即便資料似乎存在系統端，實際要重新使用LINE Pay進行付款時，仍需完成身份驗證與相關認證程序才能啟用功能，例如輸入LINE Pay ID並通過驗證流程，或重新綁定卡片後才能付款，「可是每次換手機，LINE上面的金流都要再次驗證才能用耶」、「重裝完還是要輸入LINE Money ID跟驗證身份吧，驗證完才能使用」，顯示系統仍具一定安全機制。
如何正確停用LINE、LINE Pay？安全步驟一次看
針對如何正確停用，有內行人建議，在刪除LINE帳號前，應先進入LINE Pay設定頁面，手動刪除所有綁定的信用卡與銀行帳戶，並使用「解約LINE Pay帳號」功能，才能將卡片資料、交易紀錄、電子發票與優惠券等資訊一併移除，完成解約後，再進行帳號刪除，才算完整關閉服務。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在Threads發文指出，許多人誤以為刪除LINE帳號就等同刪除LINE Pay，但實際上若未先處理支付設定，信用卡與銀行帳戶等資料仍可能保留。她提到，曾因在另一支手機用相同門號註冊新帳號，導致舊帳號被移除，之後重新註冊並綁定Email後，發現原本的頭像與LINE Pay付款資料依然存在，只有聊天紀錄與聯絡人消失，顯示部分資料可能並未同步清除。
也有使用者分享，手機即使恢復原廠設定並重新安裝應用程式，LINE Pay的綁定資訊仍可能留存，與其他行動支付如全支付、悠遊付等需重新綁定卡片的情況不同，讓不少人質疑資料可能被儲存在雲端或伺服器中，「我這次換手機，整個LINE Pay完全不用重新綁定」。對此，有網友直言「母湯，太沒隱私」、「感覺好危險」、「這真的要分享給大家，所以帳號被盜也是有可能透過這種方式」。
如何正確停用LINE、LINE Pay？安全步驟一次看
針對如何正確停用，有內行人建議，在刪除LINE帳號前，應先進入LINE Pay設定頁面，手動刪除所有綁定的信用卡與銀行帳戶，並使用「解約LINE Pay帳號」功能，才能將卡片資料、交易紀錄、電子發票與優惠券等資訊一併移除，完成解約後，再進行帳號刪除，才算完整關閉服務。