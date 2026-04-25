我是廣告 請繼續往下閱讀

衛福部正式核定「感染科」及「重症醫學科」列入部定專科，專科總數由23科增至25科。衛福部長石崇良今（25）日表示，這有助於專科訓練與考照制度標準化，並讓政府能更精準掌握人力配置與需求，未來在健保給付上也可望有所調整。石崇良出席「2026台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會」開幕式，會後接受媒體聯訪表示，衛福部在23個專科上，修正「專科醫師分科及甄審辦法」，將原本屬於次專科的感染科及重症醫學科，增列為部定專科，成為第24、25個部定專科，並將耳鼻喉科名稱修正成耳鼻喉頭頸外科。感染科部分，石崇良說明，在COVID-19疫情期間，各界看到感染科醫師扮演非常關鍵角色，包含院內感染控制、協助疫調與協助疫調人員等，認為專業有其必要性與不可取代性，需要肯認，以應對新興傳染病威脅，因此將感染科列為部定專科醫師。重症專科則範圍相當廣，石崇良說，從內科、外科、兒科到其他次專科，都有重症照顧需求，如血栓、腦中風後即時疏通血栓，或移植術後照顧、器官排斥與其他器官影響的應對，重症照顧都非常關鍵。他坦言，重症專科壓力大、挑戰也大，近幾年面臨瓶頸，盼藉由列為部定專科，清楚掌握人力，調整相關健保給付，否則恐在真正要搶救生命的時候落下；正式認列後，一方面是認定其為醫療體系中重要一部分；另一方面，從訓練到考照都將標準化，未來也將挹注人力培育，健保給付上也可能有所不同。石崇良進一步解釋，部定專科的設立除了象徵專業「被正式肯認」，在人力培育上將導入更一致的訓練與考照制度，政府也會投入資源支持，未來在健保給付制度上，因具備正式專科定位，也有機會與現行制度有所區隔，讓投入高強度照護的醫療人員獲得更合理回饋。此外，石崇良表示，健保總額持續成長，加上公務預算挹注，使整體資源較以往充裕，也讓點值穩定維持在0.95至0.97之間，已優先從各項人力較吃緊科別調高支付點數。