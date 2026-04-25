科技巨頭Meta與微軟本週同時宣布裁員，人力縮減規模約達到2萬人，加上之前亞馬遜也公布了史上最大規模的裁員計畫，越來越多人擔心，由AI驅動的勞動危機可能已經開始。
根據《CNBC》報導，許多科技公司一方面每年投入數千億美元建設AI基礎設施，應對AI服務需求的激增；另一方面，科技公司正透過裁減人力尋求節約成本、提升效率。經濟學家與業界專家擔憂，AI驅動的勞動危機並非即將發生，而是已經成為現在進行式。
截至本週，根據Layoffs.fyi數據，2026年已有超過9.2萬名科技業員工被裁，自2020年以來總數已接近90萬人。前AI業者、領導力專家塔格爾（Anthony Tuggle）指出，「這代表的是一種根本性的結構轉變，而非短期市場修正。我們正見證各行各業在工作組織與執行方式上的永久變革開端」。
科技樂觀派認為，AI正在重塑人類工作，而非取代它。就像過去多次產業變革一樣，新的工作機會也會隨著新的經濟需求而誕生。然而，在AI時代，就業機會的流失與創造之間的落差似乎正在擴大。一間AI新興企業的執行長巴格里亞（Rajat Bhageria）坦言，雖然AI可能會創造出新工作，「但目前還不太確定具體會是什麼樣子」。
求職網站Glassdoor的經濟學家丹尼爾（Daniel Zhao）表示，由於擔心市場不穩定，選擇主動辭職的人越來越少，這些人因環境因素被動留下，導致職場員工士氣和滿意度越來越低，也促使企業採取更激進的裁員措施，「AI技術的大爆發讓人們對現狀感到非常焦慮，許多勞動者現在都覺得束手無策」。
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截至本週，根據Layoffs.fyi數據，2026年已有超過9.2萬名科技業員工被裁，自2020年以來總數已接近90萬人。前AI業者、領導力專家塔格爾（Anthony Tuggle）指出，「這代表的是一種根本性的結構轉變，而非短期市場修正。我們正見證各行各業在工作組織與執行方式上的永久變革開端」。
科技樂觀派認為，AI正在重塑人類工作，而非取代它。就像過去多次產業變革一樣，新的工作機會也會隨著新的經濟需求而誕生。然而，在AI時代，就業機會的流失與創造之間的落差似乎正在擴大。一間AI新興企業的執行長巴格里亞（Rajat Bhageria）坦言，雖然AI可能會創造出新工作，「但目前還不太確定具體會是什麼樣子」。
求職網站Glassdoor的經濟學家丹尼爾（Daniel Zhao）表示，由於擔心市場不穩定，選擇主動辭職的人越來越少，這些人因環境因素被動留下，導致職場員工士氣和滿意度越來越低，也促使企業採取更激進的裁員措施，「AI技術的大爆發讓人們對現狀感到非常焦慮，許多勞動者現在都覺得束手無策」。