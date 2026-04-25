我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026 hito流行音樂獎頒獎典禮今日下午在東區舉辦搶票會，HowZ（左4）和F.F.O和粉絲互動。（圖／Hit Fm聯播網提供）

F.F.O二度攻蛋以為公司開玩笑！HowZ拋捧花

▲2026 hito流行音樂獎頒獎典禮今日下午在東區舉辦搶票會，HowZ和粉絲互動抽捧花。（圖／Hit Fm聯播網提供）

男團遇團員入伍仍不缺席！夏浦洋、陳峻廷喊話：帶著兄弟的份一起唱

葛仲珊盡孝後重磅回歸！準備端出精神靈食大快朵頤

華語樂壇年度盛事「2026 hito流行音樂獎頒獎典禮」將於5月23日在台北小巨蛋盛大登場！Hit Fm今（25）日於台北東區舉辦搶票會，找來「嘻哈貴公子」HowZ 與超人氣冠軍男團F.F.O擔任撒票男神，同時加碼公布最新一波出席名單。值得注意的是，人氣男團Ozone與FEniX雖有成員正在服兵役，仍由部分團員出席，而沉潛9年的葛仲珊（Miss Ko）也將在照顧完病母後，回歸小巨蛋舞台演出。從《原子少年2》脫穎而出的冠軍團 F.F.O，去年憑藉首張專輯《Future For One》入圍本屆「最受歡迎組合」。今日在搶票會上，他們親自帶領粉絲在贊助車款中尋寶找門票，並鞠躬感謝粉絲的投票支持。談到確認受邀上台演出，F.F.O 成員們笑說：「去年我們還在台下觀摩，當初得知能上台表演時，大家第一反應都以為是公司在開玩笑。」這也是他們出道以來第二次站上小巨蛋，承諾會全力以赴。同場嘉賓HowZ則呼應新專輯《The Bloomin Prince 花花公子》概念，化身「花花關主」，在現場拋丟藏有門票的捧花。他表示：「以前只有在婚禮上看新娘丟捧花，沒想到今天主角換成自己，其實還有點小緊張。」被問到粉絲敲碗已久的專場演出，HowZ 也大方暴雷：「目前正在積極籌備中，預計在暑假。」同時他也宣布推出全新Podcast節目，帶領聽眾深入他的音樂宇宙。除了實體搶票會的熱鬧互動，Hit Fm也加碼拋出震撼彈，公布最新一波星光熠熠的出席陣容，包含ARKis、F.F.O、FEniX、J.Sheon、Miss Ko 葛仲珊、Ozone。其中，入圍「最受歡迎組合」的 FEniX以及入圍「最受歡迎數位單曲」的Ozone，目前皆有成員正在服兵役，但已退伍成員仍力挺盛會。FEniX將由夏浦洋、陳峻廷代表出席，兩人表示：「會把李承隆、MAX、曹家齊的能量一起帶到舞台上，回應救火隊的支持。」而Ozone則由已退伍的林煥鈞、周祖安及黃文廷代表登台。另一大亮點則是入圍「最受歡迎女歌手」的葛仲珊。她去年推出新專輯《soul.food 靈食》後，因母親不慎摔傷手，孝順的她立刻暫緩所有宣傳行程飛回紐約照顧家人。所幸母親復原狀況良好，現在她確認可出席hito流行音樂獎，葛仲珊開心表示：「現在可以專心『開門營業』了！期待在典禮上，讓觀眾大快朵頤這份音樂帶來的精神糧食。」