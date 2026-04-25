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民進黨立委沈伯洋被看好將代表綠營出來挑戰現任台北市長蔣萬安，今（25）日赴松山慈惠堂參加活動時，一頭俐落「小捲髮」成為媒體關注焦點。因為新髮型與過去中長髮的爆炸頭髮型，有明顯的不同，還被海委會主委管碧玲大讚，頭髮梳直一點就跟日本防衛大臣小泉進次郎。對此，也曾被要求髮型的台北市議員簡舒培表示，新髮型不錯，額頭要露出來，俐落的髮型更能讓人注意到他的論述。沈伯洋改變造型，將過去的中長髮剪短到耳上，獲得不少好評。而難得同框的蔣萬安也被問到此話題，火速推給一旁的國民黨立委徐巧芯說，你的同事。這樣的反應也被政治工作者周軒認為，蔣萬安已經感到不安，需要徐巧芯的保駕護航才能面對沈伯洋。國民黨的邏輯是避免直接與還沒被提名的沈伯洋正面交鋒，。不過，簡舒培提醒，瀏海不要蓋住額頭，要讓額頭露出來，這是她曾經被提點過的重點。若選議員都被這樣要求，更不用說市長了，俐落的髮型有個好處，就不會讓外界太關注他的外表，否則論述的表現不會被看到。