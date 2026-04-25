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▲王俐人（左）坦露上半身，任由AV男優季耕按摩全身。（圖／翻攝自SWAG）

▲王俐人沒貼胸貼，在移動身體的過程中疑似數度走光。（圖／翻攝自SWAG）

女星王俐人近來以穿性感睡衣帶貨吹風機而爆紅，由於自在裸露上圍、若隱若現，累計超過50萬觀看次數，她因此被成人影音平台SWAG相中，今（25）日深夜開直播和粉絲互動，王俐人穿著破萬元的絲質情趣睡衣上陣，甚至上空讓男優按摩身體，沒作防護措施的她，數度被網友質疑春光外洩，相當大膽，此外，王俐人還喊話「金主爸爸」能斗內幫她發行寫真集。王俐人今晚以特別嘉賓身分現身SWAG《華語AV復興大作戰》直播間，初次挑戰成人綜藝便展現驚人號召力，同時在線人數迅速衝破5000大關，為感謝粉絲熱情支持，王俐人現場大方解開睡衣肩帶，以坦露上半身的方式，任由男優季耕按摩全身，由於沒貼胸貼，她在挪動身體的過程中疑似數度走光。此外，王俐人更在直播中向粉絲喊話，希望能透過這次與SWAG的合作，吸引「金主爸爸」青睞，一圓籌備個人寫真集的夢想，她頻頻嬌喊「希望我出寫真的加一，我的金主爸爸在哪裡？我需要金主爸爸」，還特別說想要拍公主系列的寫真集。今年49歲的王俐人，這幾年力求活出自我，社群平台上的尺度變得越來越性感，近期在直播帶貨時更因「激凸」畫面引發討論，對外界好奇她怎麼會突然走性感路線，她解釋自己已經保守一輩子，現在想做自己。