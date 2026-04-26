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▲米蘭達雖然是冷漠的boss形象，但隨著劇情推進，她逐漸展現脆弱一面，讓觀眾看見成功背後的孤獨。（圖／IMDb）

▲《穿著Prada的惡魔》中犀利卻一針見血的台詞，成為至今仍受用的職場生存法則。（圖／IMDb）

電影《穿著Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）將於4月29日搶先全美在台上映，回顧這部經典時尚大片，首集《穿著Prada的惡魔》即便問世20年，在職場菜鳥與老鳥心中依然有不可撼動的地位，這部作品不僅揭開時尚產業的神祕面紗，更以犀利的台詞道盡職場生存的殘酷與無奈。《NOWNEWS今日新聞》整理片中10大經典金句，從「時尚女魔頭」米蘭達（梅莉史翠普 飾）、時尚雜誌《伸展台》藝術總監奈吉爾（史丹利圖奇 飾）、第一助理艾蜜莉（艾蜜莉布朗 飾）到助理小安（安海瑟薇 飾），每一句台詞都是職場指南。1.當小安對兩條顏色相近的皮帶感到困惑時，米蘭達發表那段著名的時尚演說，她以「藍色毛衣理論」提醒所有人，你以為的個人選擇，其實都是產業頂層篩選後的結果，以此揭露時尚產業的影響力。2.米蘭達、奈吉爾、艾蜜莉都說過的這句話貫穿《穿著Prada的惡魔》全片，體現了時裝雜誌《Runway》在產業中的霸權，也諷刺了職場競爭的激烈。3.當小安向奈吉爾抱怨時，奈吉爾毫不留情地指出，「如果你不熱愛，那就滾開」。4.奈吉爾對時尚圈極端審美觀的毒舌描述，意指身材在時尚圈顯得臃腫，生動地描述了時尚界追求極端纖細身材的病態審美，至今仍是該產業最具代表性的自嘲。5.米蘭達最令人心驚膽顫的口頭禪，極簡的命令語氣，象徵著對效率與結果的極致要求。6.對於米蘭達來說，最嚴重的羞辱不是咒罵，而是對你能力的澈底絕望。7.奈吉爾對小安說的這句話，揭示了職場成功的代價，當你的工作表現亮眼時，往往是家庭或感情生活崩塌的開始。8.第一助手艾蜜莉在片中展現了對工作的極致焦慮，也道出了職場中競爭大於情誼的現實。9.米蘭達在車內的冷靜自白，殘酷地揭露了所有聲稱不屑時尚的人，終究都在她的掌控之下。10.最後，米蘭達對小安說出的這句話，是對這名後輩最大的認可，也是小安決定轉身離開的最後推力。《穿著Prada的惡魔》之所以經典，是因為它不只談論精品，更談論了人在慾望與自我之間的博弈，這些金句不僅是時尚圈的生存法則，更道盡了職場權力關係、個人價值抉擇與成長代價，多年後細品、重溫這10句台詞，依然字字珠璣，令人玩味。