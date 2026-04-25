美國密西西比州近日發生一起驚悚交通事故，一位中學校車司機在高速公路上突然昏倒，幸好車上中學生臨危不亂，一人搶上前去控制方向盤、另一人幫忙踩煞車，最終學生合力讓校車停下，化解了一場可能的致命危機，這群學生也因此受到學校表揚。

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根據《衛報》報導，本週三密西西比州漢考克中學（Hancock Middle School）一輛校車行駛在高速公路途中，司機泰勒（Leah Taylor）突發氣喘隨後昏倒失去意識，校車也因而開始偏離車道。

這時一位12歲學生卡斯納夫（Jackson Casnave）察覺情況不對，立即衝上前去握住方向盤。卡斯納夫事後表示，「當時沒有時間去想自己的情緒，只想確保車上大家不要受傷」。另一位12歲學生克拉克（Darrius Clark）則是幫忙踩煞車減速，最終兩人成功合作讓校車在高速公路車道中央分隔區域停下。

克拉克的13歲姊姊凱莉（Kayleigh Clark）也是車上的學生之一，她負責打電話報警，凱莉回憶當時全車尖叫聲不斷，使得她幾乎聽不清手機另一頭的聲音，「我很害怕，但我也必須幫忙」。

還有一位15歲學生科尼利厄斯（Destiny Cornelius），發現司機泰勒手中握著緩解氣喘的吸入器，於是協助泰勒使用。另一位13歲學生芬奇（McKenzy Finch）也從旁幫忙，拖著泰勒的頭部，並用泰勒的手機向學區通報情況。

這群臨危不亂的學生，後來在學校集會上獲得表揚，靠著他們合作，化解一場可能的危機，也救了司機泰勒一命。泰勒表示，「我為他們感到非常驕傲，每一個學生我都超愛，我會一直記得，是他們救了我的命」。

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倪浩軒編輯記者

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