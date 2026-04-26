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一波三折的美伊談判

美國與伊朗的談判又出現戲劇性變化！原本外界以為美國代表團會在25日前往巴基斯坦，不過，美國總統川普（Donald Trump）證實他已經要求團隊取消行程，理由是長途越洋飛行太累了，「如果他們想談，只要打個電話就行了！」川普最新在他個人Truth Social發文表示，「我剛剛取消了我方代表前往巴基斯坦與伊朗會面的行程。浪費在旅途上的時間太多了，工作量也太大了！此外，他們的『領導階層』內部紛爭不斷，一片混亂。沒人知道誰說了算，包括他們自己。而且，我們掌握所有籌碼，他們卻一無所有！如果他們想談，只要打個電話就行了！」事實上，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）週六與巴基斯坦總理與外交部長等人會面後，已經離開巴基斯坦。美國代表團就算這時候出發，也不會與伊朗代表見到面。不過，之前曾傳出阿拉奇在訪問阿曼後，可能會再度返回伊斯蘭馬巴德，只是如今美國代表團直接取消行程，情況再度發生變化。《BBC》報導指出，美方代表團原定由川普特使魏科夫與川普庫許納領軍，跟第一輪談判相比，少了副總統范斯，已經顯示出美方對這次談判能夠取得突破的期望很低，如今直接取消行程，則進一步顯示美伊雙方的分歧有多遠。