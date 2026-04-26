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▲《穿著Prada的惡魔2》爭取到比上極高很多的預算，場面比首集更具華麗氣派。（圖／摘自IMDb）

▲《穿著Prada的惡魔》在預算並不特別高的情況下，卻靠著出色口碑締造將近成本10倍的全球票房。（圖／摘自IMDb）

▲《穿著Prada的惡魔》安海瑟薇片酬約為百萬美元，因該片熱賣，她的身價大漲，每部片至少要700到1000萬美元才請得動她。（圖／IMDb）

即將在4月29日（週三）起全台上映的《穿著PRADA的惡魔2》，和20年前的首集對比，完全展現何謂「麻雀變鳳凰」。當年成本只有3500萬美元，僅是好萊塢中低成本的製作，梅莉史翠普一度因為片酬太低不想接演，還得主動爭取讓電影公司同意將她的片酬加倍。不過首集上映叫好又叫座，全球票房將近成本的10倍，續集預算馬上暴增，不但是首集的4倍多，連去拍米蘭時裝秀的經費都有，梅莉史翠普都忍不住讚道：「這次他們真的砸了錢了！」《穿著PRADA的惡魔2》還未上映已先受到各方矚目，甚至被安排在每年暑期檔開跑的黃金週末推出，例來這個檔期多半是由主打男性的動作、特效大片卡位，看得出女性掛帥的這部續集，在院商和片商眼中，實力夠雄厚。其實光從攝製成本傳出達1.5億美元，就感覺得到這次電影公司重視的程度，梅莉史翠普的片酬盛傳是頂級的2000萬美元，比上一集增加3倍。觀眾很難想像，上集為了省錢，連巴黎時尚活動的場面，都沒有安排梅莉前往。梅莉史翠普回憶《穿著PRADA的惡魔》籌拍時只被視為女性才想看的言情片，吸引不了男性進場、觀眾群受限，所以電影公司一切以「嚴控預算」為最高指導原則，不該花的錢一毛都不多花，她的250萬美元片酬甚至不是她曾經拿過的最高數字，而是有一段明顯的落差，讓她覺得很難點頭，最後不得不為自己爭取，表明酬勞要再往上加才有可能，電影公司同意讓她翻倍、給她500萬美元，自稱是「女主角人選第9順位」的安海瑟薇，片酬為百萬美元。兩位主角的酬勞加總就已經差不多是整部片成本的1/6，《穿著PRADA的惡魔》本來除了在紐約拍攝之外，完全沒錢到別的地方出外景，導演大衛法蘭柯後來認為描述頂級的時尚雜誌，沒有到時尚重鎮巴黎拍攝，無論如何也說不過去，何況劇本裡就已經有在巴黎發生的情節，電影公司終於願意撥出額外的經費來完成這一部分的拍攝，偏偏梅莉史翠普如果帶著自身團隊人員前往巴黎，預算就完全不夠用，因此她不能到巴黎拍外景。就是這麼克難的條件下，《穿著PRADA的惡魔》締造全球總票房約3.26億美元的佳績，也就因為這樣，電影公司才更敢砸大錢拍續集，讓續集的製作質感、場面都比首集要更升級，梅莉史翠普也不用再靠演技揣摩時尚女魔頭到了歐洲後的面貌，直接就能跟史丹利圖奇等人前進米蘭拍外景，難怪她會對20年前後《穿著PRADA的惡魔》劇組碰到完全不同的待遇，印象如此深刻了。