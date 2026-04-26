今（26）日東北季風減弱，各地氣溫回升，西半部日夜溫差大，白天中南部高溫上看32度，東部還有零星陣雨，好天氣持續到下周二，下周三又有新一波鋒面雨襲，到了五一連假幸運放晴，不過最後一天，也就是下周日（3日）有新一波春雨鋒面襲台，降雨機率又提高，出遊建議規劃在連假前兩天。
今天天氣：水氣減少零星雨後晴，晨涼晝暖日夜溫差大
4月26日今天的天氣，氣象署指出，清晨前各地仍有零星短暫陣雨，白天起水氣明顯減少，各地大多為多雲到晴，剩下東半部地區及恆春半島偶爾有些零星降雨，午後西半部山區也有零星短暫陣雨。
清晨天氣仍較涼，北部及東北部低溫只有18、19度，其他地區20至22度，晨起外出請多添加衣物，以免受涼，白天起隨著東北季風減弱及陽光露臉，各地氣溫將明顯回升，北部及東半部高溫約25至28度，中南部可以來到29至32度，白天普遍都是舒適到溫暖的天氣型態，日夜溫差大，請適時調整穿著。
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖
橘色提醒：馬祖、金門
環境部提及，26日環境風場為東北風轉偏東風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，西半部污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：下週二前好天氣！午後留意局部陣雨
下周一各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨。下周二西半部日夜溫差大，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫陣雨。
一周天氣：五一勞動節放晴好天氣！連假最後一天水氣襲
下周三鋒面逐漸通過及東北季風增強，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨。下周四東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣轉涼，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。
五一勞動節三天連假，前兩天下周五、下周六（5月1日、2日）水氣減少，各地恢復多雲到晴的天氣型態，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。不過連假最後一天，會有另一波鋒面靠近，降雨機會再度增高。
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4月26日今天的天氣，氣象署指出，清晨前各地仍有零星短暫陣雨，白天起水氣明顯減少，各地大多為多雲到晴，剩下東半部地區及恆春半島偶爾有些零星降雨，午後西半部山區也有零星短暫陣雨。
清晨天氣仍較涼，北部及東北部低溫只有18、19度，其他地區20至22度，晨起外出請多添加衣物，以免受涼，白天起隨著東北季風減弱及陽光露臉，各地氣溫將明顯回升，北部及東半部高溫約25至28度，中南部可以來到29至32度，白天普遍都是舒適到溫暖的天氣型態，日夜溫差大，請適時調整穿著。
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖
橘色提醒：馬祖、金門
環境部提及，26日環境風場為東北風轉偏東風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，西半部污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：下週二前好天氣！午後留意局部陣雨
下周一各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨。下周二西半部日夜溫差大，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫陣雨。
一周天氣：五一勞動節放晴好天氣！連假最後一天水氣襲
下周三鋒面逐漸通過及東北季風增強，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨。下周四東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣轉涼，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。
五一勞動節三天連假，前兩天下周五、下周六（5月1日、2日）水氣減少，各地恢復多雲到晴的天氣型態，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。不過連假最後一天，會有另一波鋒面靠近，降雨機會再度增高。