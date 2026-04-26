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▲蔡燦得（如圖）7歲時拍攝沐浴乳廣告出道。（圖／翻攝自蔡燦得臉書）

蔡燦得7歲裸浴洗澡片出土！43年容貌對比驚人

▲蔡燦得（如圖）43年前（左）與現今（右）對比照太驚人。（圖／翻攝自蔡燦得臉書）

▲蔡燦得（如圖）擁有凍齡童顏。（圖／翻攝自蔡燦得臉書）

現年50歲的藝人蔡燦得，擁有稚嫩童顏與姣好身材，自1983年拍攝沐浴乳廣告出道，當年僅7歲的她，在鏡頭前裸浴洗澡，一抹燦笑猶如小天使一般，可愛無邪，近日該廣告短片又於網路上流傳，許多人看完後驚訝發現，蔡燦得的五官輪廓與現今幾乎如出一轍，凍齡狀態讓人驚艷，幾乎看不見歲月痕跡。事實上，蔡燦得過去曾坦言，「娃娃臉」伴隨人生一輩子，一度成為演員路上的絆腳石。蔡燦得於1983年拍攝沐浴乳廣告，畫面中由另一美女李璇開場，年僅7歲的蔡燦得裸身在浴缸裡玩水，最後以半身特寫入鏡，俏皮露出香肩介紹產品，見她笑容燦爛、模樣童真可愛，最令人震驚的是，那張稚嫩的臉龐和如今50歲的面貌對比，竟然43年如一日，讓大眾相當好奇其保養秘訣。關於保養之道，蔡燦得透露自身是敏感性肌膚，所以首重保濕，在飲食上極度自律，平時多吃水煮青菜，三餐「吃到不餓但不飽」就停止進食，即使是甜食控，也只在生理期前後短暫解禁，蔡燦得更嚴格遵守晚上拒絕碰澱粉的原則，並堅持11點前就寢，超強的意志力是維持青春不老關鍵。除了控制飲食，不愛運動的蔡燦得還會強迫自己活動筋骨，例如搭電梯提前5層樓出來改爬樓梯，然而，這張令人稱羨的娃娃臉，卻曾是她演藝路上的阻礙，因形象過於正面，找上門的角色多半受限，蔡燦得表示一輩子都在演藝圈，一度想轉行當造型師，卻發現自己沒天分，才轉念繼續闖蕩。蔡燦得為了突破童星包袱，積極轉戰舞台劇演出，1999年演出《十三角關係》，於多位實力派前輩上受到震撼教育，直到後來不斷磨練，她才終於撕掉娃娃臉標籤，近期不僅在劇中挑戰從18歲演到80歲，更與多位演員展開巡演，展現多元面貌，褪去框架的蔡燦得，第二人生現正才開始。