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雨神終於走了！今起陽光露臉「高溫飆33度」

今天及明天（26、27日）兩天鋒面遠離，天氣轉晴熱、高溫逐日升，各地區氣溫分布北部16至31度、中部19至32度、南部18至33度、東部17至30度。

▲今天及明天（26、27日）兩天鋒面遠離，天氣轉晴熱、高溫逐日升。（圖／記者葉政勳攝）

下波變天降雨時機出爐！勞動節連假天氣晴朗

週三（29日）下午鋒面逼近，挾局部陣雨、雷雨，天氣驟變。

到勞動節連假時（1、2日）鋒面遠離，天氣轉晴熱、氣溫升，山區午後偶有局部降雨的機率。