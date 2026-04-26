氣象專家吳德榮今（26）日表示，今天鋒面雲系已經東移，僅剩下東部有零星飄雨，清晨各地仍然偏涼，不過白天起全台各地開始回暖，南部地區高溫飆到33度。下波變天時間預估會落在下週三（29日），民眾要隨時注意天氣變化。
雨神終於走了！今起陽光露臉「高溫飆33度」
吳德榮在氣象應用基金專欄「洩天機教室」貼文指出，今天清晨鋒面雲系已經東移，清晨平地天氣仍然偏涼，伴隨的降水回波在東方海上，僅東半部及恆春半島有零星降雨，午後西半部山區也可能出現局部短暫陣雨。
吳德榮說，今天及明天（26、27日）兩天鋒面遠離，天氣轉晴熱、高溫逐日升，各地區氣溫分布北部16至31度、中部19至32度、南部18至33度、東部17至30度。
下波變天降雨時機出爐！勞動節連假天氣晴朗
吳德榮提到，週二（28）日南方水氣漸增，各地大致多雲時晴、偏暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率；週三（29日）下午鋒面逼近，挾局部陣雨、雷雨，天氣驟變。
吳德榮表示，週日（30日）鋒面影響，有局部陣雨及雷雨，北台轉涼，到勞動節連假時（1、2日）鋒面遠離，天氣轉晴熱、氣溫升，山區午後偶有局部降雨的機率。到下週日（3日）另一波鋒面接近，大氣不穩定，午後又有局部陣雨的機率，天氣暖熱。不過，各國模式期末的模擬並不一致，且持續調整，不確定性大，應繼續觀察。
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吳德榮在氣象應用基金專欄「洩天機教室」貼文指出，今天清晨鋒面雲系已經東移，清晨平地天氣仍然偏涼，伴隨的降水回波在東方海上，僅東半部及恆春半島有零星降雨，午後西半部山區也可能出現局部短暫陣雨。
吳德榮說，今天及明天（26、27日）兩天鋒面遠離，天氣轉晴熱、高溫逐日升，各地區氣溫分布北部16至31度、中部19至32度、南部18至33度、東部17至30度。
吳德榮提到，週二（28）日南方水氣漸增，各地大致多雲時晴、偏暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率；週三（29日）下午鋒面逼近，挾局部陣雨、雷雨，天氣驟變。
吳德榮表示，週日（30日）鋒面影響，有局部陣雨及雷雨，北台轉涼，到勞動節連假時（1、2日）鋒面遠離，天氣轉晴熱、氣溫升，山區午後偶有局部降雨的機率。到下週日（3日）另一波鋒面接近，大氣不穩定，午後又有局部陣雨的機率，天氣暖熱。不過，各國模式期末的模擬並不一致，且持續調整，不確定性大，應繼續觀察。