在美國與伊朗傳出將重啟談判，原本緊張的中東局勢略有降溫，加上老牌科技大廠英特爾（Intel）公布的最新財報、展望遠超預期等因素之下，美股週五（24日）漲多跌少。儘管美國股市近期近期漲勢如虹，但接下來一週將面臨重大考驗。除了由大型科技公司領軍的「超級財報週」登場，聯準會（Fed）也將召開會議，而這極有可能是目前主席鮑爾（Jerome Powell）擔任美國央行龍頭的最後一場會議。
根據路透社報導，美股指數本月大幅飆升，從中東衝突引發的經濟衝擊疑慮中強勢反彈，並創下歷史新高。截至週五，基準的標普500指數自3月30日以來上漲了約13%，而科技股雲集的那斯達克綜合指數則躍升了超過19%。
Ameriprise首席市場策略師薩林賓（Anthony Saglimbene）表示：「我們在短時間內走了很長一段路。下週將是驗證這波漲勢的關鍵一週。」
儘管中東停火緩解了局勢嚴重升級的擔憂，並助長了股市漲勢，但美以對伊朗戰爭的後續發展，在未來幾天仍可能擾動資產價格。
「七巨頭」財報的關鍵時刻
市場對今年獲利強勁的預期提振了投資人的看漲情緒，第一季財報季也有了穩健的開局。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）盈餘研究負責人迪隆（Tajinder Dhillon）的數據，截至週五，已有81.3%的標普500指數成分股獲利優於分析師預期，預計第一季整體獲利將增長16.1%。
光是下週，就有超過三分之一的標普500指數成分股將公布業績，其中包括「七巨頭」（Magnificent Seven）中的五家大型企業。微軟（Microsoft）、Alphabet、亞馬遜（Amazon）和Meta都將在週三（30日）公布財報，投資人將聚焦其為了支持人工智慧應用而建設數據中心及基礎設施的龐大資本支出計畫。蘋果（Apple） 則緊接著在週四公布財報，在此之前蘋果才剛宣布更換執行長。
薩林賓指出：「這些公司還有很多需要證明的地方，如果要讓股價更進一步，他們真的必須在盈餘表現上讓投資人感到驚艷。」
此外，下週公布財報的還包括減肥藥製造商禮來（Eli Lilly）、石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）以及支付處理公司Visa。
鮑爾的告別秀？聯準會換帥在即
市場普遍預期聯準會將在週三結束為期兩天的會議後，於政策聲明中維持利率不變。投資人將從中尋求決策者對於戰爭對經濟影響及利率路徑的最新看法。
由於擔心戰爭引發能源價格飆升，投資人已下調了對今年降息的預期。根據LSEG的數據，市場目前預期到12月為止的降息幅度不到一碼，而2月下旬戰爭爆發前，市場預期至少會降息兩次。
值得注意的是，這極可能是鮑爾主持的最後一場會議，他的主席任期將於5月15日結束。美國總統川普（Donald Trump）提名的接班人、前聯準會理事華許（Kevin Warsh），本週已出席美國參議院小組的確認聽證會。
週五消息指出，美國司法部將結束對鮑爾關於聯準會總部翻修費用的調查，這為華許接掌聯準會清除了關鍵障礙。
下週還將公布美國第一季經濟成長數據，以及聯準會偏好的通膨指標3月個人消費支出物價指數（PCE）。這兩份報告都能讓外界洞悉中東衝突至今對經濟造成的具體影響。
TD Wealth首席投資策略師維迪亞（Sid Vaidya）表示，戰爭仍是市場的關鍵課題：「我們擔心的是雖然市場出現反彈，但尚未達成永久性的解決方案。衝突拖得愈久，對實體經濟的風險就愈大，進而可能轉化為市場的痛苦與波動。」
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Ameriprise首席市場策略師薩林賓（Anthony Saglimbene）表示：「我們在短時間內走了很長一段路。下週將是驗證這波漲勢的關鍵一週。」
儘管中東停火緩解了局勢嚴重升級的擔憂，並助長了股市漲勢，但美以對伊朗戰爭的後續發展，在未來幾天仍可能擾動資產價格。
「七巨頭」財報的關鍵時刻
市場對今年獲利強勁的預期提振了投資人的看漲情緒，第一季財報季也有了穩健的開局。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）盈餘研究負責人迪隆（Tajinder Dhillon）的數據，截至週五，已有81.3%的標普500指數成分股獲利優於分析師預期，預計第一季整體獲利將增長16.1%。
光是下週，就有超過三分之一的標普500指數成分股將公布業績，其中包括「七巨頭」（Magnificent Seven）中的五家大型企業。微軟（Microsoft）、Alphabet、亞馬遜（Amazon）和Meta都將在週三（30日）公布財報，投資人將聚焦其為了支持人工智慧應用而建設數據中心及基礎設施的龐大資本支出計畫。蘋果（Apple） 則緊接著在週四公布財報，在此之前蘋果才剛宣布更換執行長。
薩林賓指出：「這些公司還有很多需要證明的地方，如果要讓股價更進一步，他們真的必須在盈餘表現上讓投資人感到驚艷。」
此外，下週公布財報的還包括減肥藥製造商禮來（Eli Lilly）、石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）以及支付處理公司Visa。
鮑爾的告別秀？聯準會換帥在即
市場普遍預期聯準會將在週三結束為期兩天的會議後，於政策聲明中維持利率不變。投資人將從中尋求決策者對於戰爭對經濟影響及利率路徑的最新看法。
由於擔心戰爭引發能源價格飆升，投資人已下調了對今年降息的預期。根據LSEG的數據，市場目前預期到12月為止的降息幅度不到一碼，而2月下旬戰爭爆發前，市場預期至少會降息兩次。
值得注意的是，這極可能是鮑爾主持的最後一場會議，他的主席任期將於5月15日結束。美國總統川普（Donald Trump）提名的接班人、前聯準會理事華許（Kevin Warsh），本週已出席美國參議院小組的確認聽證會。
週五消息指出，美國司法部將結束對鮑爾關於聯準會總部翻修費用的調查，這為華許接掌聯準會清除了關鍵障礙。
下週還將公布美國第一季經濟成長數據，以及聯準會偏好的通膨指標3月個人消費支出物價指數（PCE）。這兩份報告都能讓外界洞悉中東衝突至今對經濟造成的具體影響。
TD Wealth首席投資策略師維迪亞（Sid Vaidya）表示，戰爭仍是市場的關鍵課題：「我們擔心的是雖然市場出現反彈，但尚未達成永久性的解決方案。衝突拖得愈久，對實體經濟的風險就愈大，進而可能轉化為市場的痛苦與波動。」