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▲王俐人（左）坦露上半身，任由男優季耕幫她按摩，有許多肢體接觸。（圖／翻攝自SWAG）

▲王俐人（右）與老公林琮軒（左）在2021年底結婚，是相差7歲的姐弟戀。（圖／凱瑟琳婚紗提供）

49歲女星王俐人昨（25）日深夜在SWAG直播吸引5000多名粉絲上線觀看，只見她身穿性感蕾絲睡裙，裡面沒穿內衣，尺度超開。王俐人甚至還脫下上衣趴在床上，任由男優在她的美背上按摩，讓粉絲好奇難道老公不吃醋嗎？翻看林琮軒的社群，他近日無任何發文，上次更新已是上個月，對於王俐人的行為似乎沒意見，王俐人也坦言夫妻二人早就分居，林琮軒獨自在中國拍戲。王俐人昨晚的大尺度直播讓不少粉絲驚掉下巴，她上空趴在床上任由男優季耕幫她按摩時，甚至因為動作太大，疑數度走光，但她絲毫不在意，頻頻賣弄性感，與過去清純保守的形象差別甚遠；因此有不少網友好奇，難道王俐人的老公不會有意見嗎？事實上，王俐人3個月前就被爆出與林琮軒離婚的消息，但她日前出面受訪時否認，澄清夫妻二人只是分居罷了。王俐人說老公因為拍戲關係，都住在中國，她則獨自留在台灣。王俐人也坦言確實因為自己媽媽家庭觀念比較嚴苛的關係，老公壓力不小，但現在夫妻沒住在一起，已找到相處的平衡，自己也不會多管老公在中國的私生活，不擔心有小三。對於王俐人開直播一事，林琮軒似乎也沒什麼反應。翻看他的臉書粉專，上一次發文還停留在3月，並未對王俐人近期在媒體上的言行做出回應，對於夫妻關係也一向保持沉默，社群動態多專注在戲劇作品上。林琮軒上一次po出與王俐人的合照，還是2024年8月到好友的餐廳用餐時，可見夫妻二人近期的互動確實不熱絡。