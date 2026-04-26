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海事安全機構英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO）25日表示，一艘油輪在索馬利亞海岸附近遭到劫持，並被帶往該國領海，進一步升高紅海周邊海域的航行風險。根據法新社報導，UKMTO指出，該油輪於21日在索馬利亞馬瑞約巿（Mareeyo）東北方遭到劫持。UKMTO表示：「軍方當局報告稱，有不明人士控制了該油輪，在索馬利亞領海內操縱該船向南航行77海里，進入索馬利亞領海內。」索馬利亞當局並未立即針對法新社（AFP）就此劫持事件的詢問做出回應。這起事件發生之際，紅海航運安全情勢持續惡化。由於伊朗牢牢掌控阿拉伯半島另一側、波斯灣（Persian Gulf）入口的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），全球能源運輸路線面臨壓力，使紅海的重要性顯著上升。UKMTO另於23日通報，近期還有一艘掛有索馬利亞國旗的漁船遭11名「武裝分子」劫持，此外還有另一組武裝團體登上一艘油品運輸船。該機構警告：「這些事件共同顯示，目前存在切實的海盜威脅。」非洲之角（Horn of Africa）國家索馬利亞局勢不穩，沿海的海盜活動曾是全球最危險的區域之一，但在過去十年中，由於國際海軍巡邏與海事安全的提升，活動已大幅減少。然而，零星發生的事件仍持續引發外界對於海盜威脅可能東山再起的擔憂。而在亞丁灣（Gulf of Aden）另一側的葉門，獲伊朗武裝的胡塞武裝（又譯青年運動，Houthi）叛軍曾多次以商船為攻擊目標，使得整體區域航運安全受到威脅。